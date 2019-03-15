26 березня буде подано проект регламенту Формули-1 на 2021 рік
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Презентація відбудеться в рамках засідання Стратегічної групи та Комісії Формули-1 в Лондоні
ФІА і FOM вже в кінці березня представлять проект правил чемпіонату Формули-1, які почнуть діяти з 2021 року. Про це було повідомлено на прес-конференції президента ФІА Жана Тодта і виконавчого директора Формули-1 Чейза Кері.
Презентація відбудеться в рамках засідання Стратегічної групи та Комісії Формули-1 в Лондоні 26 березня.
«До того часу ми повинні бути готові представити повний список правил. З комерційної і фінансової сторін, за які відповідає Формула-1, буде введений контроль витрат. Це нова ініціатива, і вона далеко просунулася в обговоренні.
Ми підготували новий регламент на двигуни, який відправили командам кілька днів тому. Також готовий новий регламент на шасі і пропозиції щодо управління чемпіонатом. Ми працюємо над усім цим і повинні бути готові надати весь список на обговорення з командами 26 березня», - цитує Жана Тодта RaceFans.
Джерело: Чемпионат.com