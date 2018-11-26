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    Красива дівчина та олімпійська чемпіонка. Ефектні фото гірськолижниці Мікейли Шиффрін

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    Красива дівчина та олімпійська чемпіонка. Ефектні фото гірськолижниці Мікейли Шиффрін

    Мікейла - наймолодша олімпійська чемпіонка в гірськолижному спорті в історії

    Мікейла Шиффрін - американська гірськолижниця, дворазова олімпійська чемпіонка, триразова чемпіонка світу.

    Мікейла спеціалізується на технічних дисциплінах гірськолижного спорту: слаломі та гігантському слаломі. Золоту олімпійську медаль та звання олімпійської чемпіони вона виборола на Іграх 2014 року в Сочі в спеціальному слаломі у віці 18 років, ставши наймолодшою олімпійською чемпіонкою в гірськолижному спорті в історії.

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    Красива дівчина та олімпійська чемпіонка. Ефектні фото гірськолижниці Мікейли Шиффрін
    Красива дівчина та олімпійська чемпіонка. Ефектні фото гірськолижниці Мікейли Шиффрін
    Красива дівчина та олімпійська чемпіонка. Ефектні фото гірськолижниці Мікейли Шиффрін
    Красива дівчина та олімпійська чемпіонка. Ефектні фото гірськолижниці Мікейли Шиффрін
    Красива дівчина та олімпійська чемпіонка. Ефектні фото гірськолижниці Мікейли Шиффрін
    Красива дівчина та олімпійська чемпіонка. Ефектні фото гірськолижниці Мікейли Шиффрін
    Красива дівчина та олімпійська чемпіонка. Ефектні фото гірськолижниці Мікейли Шиффрін
    Красива дівчина та олімпійська чемпіонка. Ефектні фото гірськолижниці Мікейли Шиффрін
    Красива дівчина та олімпійська чемпіонка. Ефектні фото гірськолижниці Мікейли Шиффрін
    Красива дівчина та олімпійська чемпіонка. Ефектні фото гірськолижниці Мікейли Шиффрін
    Красива дівчина та олімпійська чемпіонка. Ефектні фото гірськолижниці Мікейли Шиффрін
    Красива дівчина та олімпійська чемпіонка. Ефектні фото гірськолижниці Мікейли Шиффрін
    Красива дівчина та олімпійська чемпіонка. Ефектні фото гірськолижниці Мікейли Шиффрін
    Красива дівчина та олімпійська чемпіонка. Ефектні фото гірськолижниці Мікейли Шиффрін
    Красива дівчина та олімпійська чемпіонка. Ефектні фото гірськолижниці Мікейли Шиффрін
    Красива дівчина та олімпійська чемпіонка. Ефектні фото гірськолижниці Мікейли Шиффрін
    Красива дівчина та олімпійська чемпіонка. Ефектні фото гірськолижниці Мікейли Шиффрін
    Красива дівчина та олімпійська чемпіонка. Ефектні фото гірськолижниці Мікейли Шиффрін
    Красива дівчина та олімпійська чемпіонка. Ефектні фото гірськолижниці Мікейли Шиффрін
    Красива дівчина та олімпійська чемпіонка. Ефектні фото гірськолижниці Мікейли Шиффрін
    Красива дівчина та олімпійська чемпіонка. Ефектні фото гірськолижниці Мікейли Шиффрін
    Красива дівчина та олімпійська чемпіонка. Ефектні фото гірськолижниці Мікейли Шиффрін
    Красива дівчина та олімпійська чемпіонка. Ефектні фото гірськолижниці Мікейли Шиффрін
    Красива дівчина та олімпійська чемпіонка. Ефектні фото гірськолижниці Мікейли Шиффрін
    Красива дівчина та олімпійська чемпіонка. Ефектні фото гірськолижниці Мікейли Шиффрін
    Красива дівчина та олімпійська чемпіонка. Ефектні фото гірськолижниці Мікейли Шиффрін
    Красива дівчина та олімпійська чемпіонка. Ефектні фото гірськолижниці Мікейли Шиффрін

    Чемпіонкою світу в слаломі Мікейла стала ще молодшою — на чемпіонаті світу 2013 року в Шладмінзі. Вона виграла також змагання зі слалому на чемпіонатах світу 2015 та 2017 років, що разом з олімпійською золотою медаллю дає підстави назвати її у віці 21 рік найкращою слаломісткою усіх часів.

    Другу свою золоту олімпійську медаль Шиффрін завоювала на Пхьончханській олімпіаді 2018 року в гігантському слаломі.

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