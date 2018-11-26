Красива дівчина та олімпійська чемпіонка. Ефектні фото гірськолижниці Мікейли Шиффрін



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Мікейла - наймолодша олімпійська чемпіонка в гірськолижному спорті в історії

Мікейла Шиффрін - американська гірськолижниця, дворазова олімпійська чемпіонка, триразова чемпіонка світу.

Мікейла спеціалізується на технічних дисциплінах гірськолижного спорту: слаломі та гігантському слаломі. Золоту олімпійську медаль та звання олімпійської чемпіони вона виборола на Іграх 2014 року в Сочі в спеціальному слаломі у віці 18 років, ставши наймолодшою олімпійською чемпіонкою в гірськолижному спорті в історії.

Чемпіонкою світу в слаломі Мікейла стала ще молодшою — на чемпіонаті світу 2013 року в Шладмінзі. Вона виграла також змагання зі слалому на чемпіонатах світу 2015 та 2017 років, що разом з олімпійською золотою медаллю дає підстави назвати її у віці 21 рік найкращою слаломісткою усіх часів.

Другу свою золоту олімпійську медаль Шиффрін завоювала на Пхьончханській олімпіаді 2018 року в гігантському слаломі.