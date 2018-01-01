Красуня завадила «Манчестер Юнайтед» обіграти «Ньюкасл». Принадні фото Джени Фрумс
- Сьогодні, 07:59
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Подружка Джессі Лінгарда хотіла як краще, а вийшло як завжди
Джена Фрумс, подруга гравця «Манчестер Юнайтед» Джессі Лінгарда, - американська актриса та справжня «Інста-красуня».
Гарячі фото Джени збирають все більше і більше захоплених коментарів в Instagram.
Під час матчу «Манчестер Юнайтед» проти «Ньюкасла» красуня публікувала у своїй історії фотографії у нижній білизні, підтримуючи коханого.
Але зробила тільки гірше.
Уболівальники «червоних дияволів» впевнені: Джена просто відволікла Лінгарда, а команда у підсумку програла з рахунком 0:1.
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Джерело: GameBet.news