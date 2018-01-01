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    Красуня завадила «Манчестер Юнайтед» обіграти «Ньюкасл». Принадні фото Джени Фрумс

    Подружка Джессі Лінгарда хотіла як краще, а вийшло як завжди
    Джена Фрумс, подруга гравця «Манчестер Юнайтед» Джессі Лінгарда, - американська актриса та справжня «Інста-красуня». Гарячі фото Джени збирають все більше і більше захоплених коментарів в Instagram. Під час матчу «Манчестер Юнайтед» проти «Ньюкасла» красуня публікувала у своїй історії фотографії у
    • Сьогодні, 07:59
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    Подружка Джессі Лінгарда хотіла як краще, а вийшло як завжди

    Джена Фрумс, подруга гравця «Манчестер Юнайтед» Джессі Лінгарда, - американська актриса та справжня «Інста-красуня».

    Гарячі фото Джени збирають все більше і більше захоплених коментарів в Instagram.

    Під час матчу «Манчестер Юнайтед» проти «Ньюкасла» красуня публікувала у своїй історії фотографії у нижній білизні, підтримуючи коханого.

    Але зробила тільки гірше.

    Уболівальники «червоних дияволів» впевнені: Джена просто відволікла Лінгарда, а команда у підсумку програла з рахунком 0:1.

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    Красуня завадила «Манчестер Юнайтед» обіграти «Ньюкасл». Принадні фото Джени Фрумс
    Красуня завадила «Манчестер Юнайтед» обіграти «Ньюкасл». Принадні фото Джени Фрумс
    Красуня завадила «Манчестер Юнайтед» обіграти «Ньюкасл». Принадні фото Джени Фрумс
    Красуня завадила «Манчестер Юнайтед» обіграти «Ньюкасл». Принадні фото Джени Фрумс
    Красуня завадила «Манчестер Юнайтед» обіграти «Ньюкасл». Принадні фото Джени Фрумс
    Красуня завадила «Манчестер Юнайтед» обіграти «Ньюкасл». Принадні фото Джени Фрумс
    Красуня завадила «Манчестер Юнайтед» обіграти «Ньюкасл». Принадні фото Джени Фрумс
    Красуня завадила «Манчестер Юнайтед» обіграти «Ньюкасл». Принадні фото Джени Фрумс
    Красуня завадила «Манчестер Юнайтед» обіграти «Ньюкасл». Принадні фото Джени Фрумс
    Красуня завадила «Манчестер Юнайтед» обіграти «Ньюкасл». Принадні фото Джени Фрумс
    Красуня завадила «Манчестер Юнайтед» обіграти «Ньюкасл». Принадні фото Джени Фрумс
    Красуня завадила «Манчестер Юнайтед» обіграти «Ньюкасл». Принадні фото Джени Фрумс

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    Джерело: GameBet.news

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