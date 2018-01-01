Красуня завадила «Манчестер Юнайтед» обіграти «Ньюкасл». Принадні фото Джени Фрумс

Подружка Джессі Лінгарда хотіла як краще, а вийшло як завжди

Джена Фрумс, подруга гравця «Манчестер Юнайтед» Джессі Лінгарда, - американська актриса та справжня «Інста-красуня». Гарячі фото Джени збирають все більше і більше захоплених коментарів в Instagram. Під час матчу «Манчестер Юнайтед» проти «Ньюкасла» красуня публікувала у своїй історії фотографії у