«Міс сталеві сідниці»: екстремально гарячі фото української фітнес-моделі Бахар Набієвої



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Бахар Набієва

2,6 млн людей підписані на сторінку в мережі ­Instagram 25-річної Бахар Набієвої з Дніпра. Її називають «Міс сталеві сідниці»

«У дитинстві грала у волейбол, баскетбол і бігала. Але мої ноги залишалися худими, а мені це не подобалося», — розповідає Бахар.

Тож дівчина вирішила кардинально змінити ситуацію.

«Почала ходити у спортзал, аби накачати м'язи ніг і сідниць. Спершу нічого не було помітно. Результати з'явилися за два роки. У спортзал ходжу щодня, крім вихідних. Заняття триває 2 години. Ніяких дієт не дотримуюся. Солодощі їм завжди. У мене прискорений метаболізм, тому жирові відкладення мені не загрожують», — розповідає спортсменка.

Сторінку в Instagram Бахар створила у квітні ­2015-го. Відтоді розмістила більш 950 постів. Найбільшою популярністю користуються її відверті фото у білизні.

«Раніше виставляла пости рідко, зараз роблю це щодня, — продовжує. — Мої світлини часто критикують, пишуть під ними неприємні коментарі. Та я не звертаю уваги на це. Мені подобається, як я виглядаю»

Бахар закінчила економічний факультет університету Альфреда Нобеля у Дніпрі. Працює фітнес-інструктором. Також рекламує спортивний одяг і харчування.

«У повсякденному житті ношу спортивний одяг, бо він зручний. Часто вдягаю лосини. На пляжі відпочиваю у відвертих купальниках», - додає Бахар Набієва.