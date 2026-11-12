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Митрополит Епіфаній вразив мережу рівнем гри в настільний теніс (відео)

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Митрополит Епіфаній вразив мережу рівнем гри в настільний теніс (відео)
Митрополит Епіфаній вміло володіє ракеткою для гри в настільний теніс

Митрополит Епіфаній сьогодні, 12 листопада 2026 року, з першосвятительським візитом прибув до Львова

Митрополит Епіфаній вразив користувачів соцмереж грою в настільний теніс. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відео, яке у Facebook поширив Андрій Сидор.

Митрополит Епіфаній сьогодні, 12 листопада 2026 року, з першосвятительським візитом прибув до Львова.

Його Блаженство разом із митрополитом Львівським і Сокальським Димитрієм, керуючим справами виконавчого комітету Львівської міськради Євгеном Бойком та іншими представниками місцевої влади відвідав малий груповий будинок «Спільнота Рідні». У цьому закладі мешкають восьмеро дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Предстоятель ПЦУ поспілкувався з ними, розпитав про їхні захоплення, інтереси та повсякденне життя.

Зустріч відбулася у невимушеній атмосфері: разом пекли вафлі, грали в настільний теніс, а згодом зібралися за спільним столом на чаювання. Говорили також про дорослішання, розвиток талантів, служіння, мрії та плани на майбутнє.

Особливо вразив користувачів мережі рівень гри у настільний теніс, який продемонстрував Митрополит Епіфаній.

«Приховані таланти Блаженнійшого. Під час відвідин сиротинця у Львові Митрополит Епіфаній не лише поспілкувався з дітьми, а й зіграв з ними у настільний теніс», – прокоментував відео Андрій Сидор.

Нагадаємо, предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній назвав ідеологію «русского мира» людиновбивчою та заявив, що Російська православна церква стала частиною державної машини РФ і відкрито підтримує війну проти України

Теги: Українська православна церква Епіфаній настільний теніс теніс

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