Митрополит Епіфаній розповів, що сказав би при зустрічі російському патріарху Кирилу

За словами Епіфанія, Православна церква України засудила ідеологію «русского мира» як єресь

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній назвав ідеологію «русского мира» людиновбивчою та заявив, що Російська православна церква стала частиною державної машини РФ і відкрито підтримує війну проти України. Як інформує «Главком», про це він сказав у інтерв’ю «Радіо «Свобода». Так Митрополит Епіфаній відповів на запитання, що сказав би патріарху Московському Кирилу, який підтримує вторгнення та обіцяє російським солдатам прощення гріхів у разі загибелі на війні.

«Навряд чи ми зустрінемося в найближчому майбутньому. Але ми покликані свідчити правду. І ми свідчимо як Православна церква України про правду, про те, що ця ідеологія, співтворцем якої є кривавий патріарх Гундяєв, є ідеологією людиновбивчою. І ми бачимо, що проповідь цієї ідеології декілька десятиліть пропагувалася практично, привела до таких негативних наслідків», – сказав митрополит Епіфаній.

За словами Епіфанія, Православна церква України засудила ідеологію «русского мира» як єресь. Він зазначив, що її згубність визнають також православні богослови в різних країнах, а відповідне засудження підтвердили й на рівні Конференції європейських церков.

Він також звинуватив очільника РПЦ у відкритій підтримці агресії. За словами предстоятеля ПЦУ, церква в Росії фактично стала частиною державної системи та підтримує політику Володимира Путіна.

Епіфаній зауважив, що спочатку підтримка війни з боку РПЦ була переважно мовчазною, однак останніми роками вона стала відкритою. Зокрема, йдеться про участь церковного керівництва в заходах, благословення військових і зброї та представлення війни як боротьби за святе.

«Ми знаємо, що ця війна є не священною, а диявольською», – наголосив митрополит.

Він нагадав, що Вселенський патріарх Варфоломій також називав війну Росії проти України диявольською. Епіфаній підкреслив, що війна приносить людям горе та смерть і не може вважатися священною.

Раніше предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній заявив, що завжди готовий до зустрічі з очільником Української православної церкви (УПЦ) Московського патріархату Онуфрієм.

Нагадаємо, предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній відреагував на масований удар по Києву та областях України. За його словами, у той день, коли росіяни мали б вшановувати Богородицю, вони примножують смерті та руйнування.