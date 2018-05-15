Пригоди кубка Ліги чемпіонів в Україні. Як в мережі глузують з очільника ФФУ Павелка

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Соцмережі вибухнули фотожабами про подорожі кубка Ліги чемпіонів

Наприкінці травня Київ прийматиме фінал Ліги чемпіонів, і головні футбольні трофеї Європи, чоловічий та жіночий кубки, вже кілька тижнів перебувають в Україні. У рамках трофі-туру вони побували в кількох містах, де фанати вистоювали черги, щоби на власні очі побачити та сфотографуватися з цінними призами.

Але значно простішою процедура доступу до трофею стала для рідних, близьких та друзів очільника ФФУ та народного депутата Андрія Павелка.

Така поведінка із кубком Ліги чемпіонів обурила користувачів соцмереж, які миттєво висміяли поведінку президентам ФФУ дотепними мемами.

Нагадаємо, напередодні в соціальних мережах жваво обговорювали фото дочки Павелка з головним трофеєм Ліги чемпіонів.