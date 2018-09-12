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    Скотч. Спорт

    Роналду пожертвував збірною заради відпочинку із сім'єю на яхті у Сен-Тропе. Фотогалерея

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    Роналду пожертвував збірною заради відпочинку із сім'єю на яхті у Сен-Тропе. Фотогалерея

    Кріштіану відпочив з нареченою та сином

    П'ятиразовий володар «Золотого м'яча», нападник «Ювентуса» та збірної Португалії Кріштіану Роналду відпочив на яхті зі своєю дівчиною Джорджиною Родрігес і своїм сином.

    Вони скористалися перервою на ігри національних команд і прилетіли на вертольоті у Сен-Тропе.

    Зауважимо, що у серпні пара провела разом час на Ібіці.

    Джорджина і капітан збірної Португалії з футболу почали зустрічатися восени 2016 року, а через рік у пари народилася дочка Алана Мартіна, яка стала четвертою дитиною футболіста.

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    Роналду пожертвував збірною заради відпочинку із сім'єю на яхті у Сен-Тропе. Фотогалерея
    Роналду пожертвував збірною заради відпочинку із сім'єю на яхті у Сен-Тропе. Фотогалерея
    Роналду пожертвував збірною заради відпочинку із сім'єю на яхті у Сен-Тропе. Фотогалерея
    Роналду пожертвував збірною заради відпочинку із сім'єю на яхті у Сен-Тропе. Фотогалерея
    Роналду пожертвував збірною заради відпочинку із сім'єю на яхті у Сен-Тропе. Фотогалерея
    Роналду пожертвував збірною заради відпочинку із сім'єю на яхті у Сен-Тропе. Фотогалерея
    Роналду пожертвував збірною заради відпочинку із сім'єю на яхті у Сен-Тропе. Фотогалерея
    Роналду пожертвував збірною заради відпочинку із сім'єю на яхті у Сен-Тропе. Фотогалерея
    Роналду пожертвував збірною заради відпочинку із сім'єю на яхті у Сен-Тропе. Фотогалерея
    Фото взяті з twitter.com

    Нагадаємо, Роналду перейшов в «Ювентус» з «Реала» цього літа.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ відпочинок Кріштіану Роналду
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