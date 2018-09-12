Роналду пожертвував збірною заради відпочинку із сім'єю на яхті у Сен-Тропе. Фотогалерея
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Кріштіану відпочив з нареченою та сином
П'ятиразовий володар «Золотого м'яча», нападник «Ювентуса» та збірної Португалії Кріштіану Роналду відпочив на яхті зі своєю дівчиною Джорджиною Родрігес і своїм сином.
Вони скористалися перервою на ігри національних команд і прилетіли на вертольоті у Сен-Тропе.
Зауважимо, що у серпні пара провела разом час на Ібіці.
Джорджина і капітан збірної Португалії з футболу почали зустрічатися восени 2016 року, а через рік у пари народилася дочка Алана Мартіна, яка стала четвертою дитиною футболіста.
Фото взяті з twitter.com
Нагадаємо, Роналду перейшов в «Ювентус» з «Реала» цього літа.