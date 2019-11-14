Вона любить шалену швидкість та відверті бікіні. Запаморочливі фото юної пілотеси Софії Флерш



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«Я на 100% впевнена, що жінка може бути настільки ж швидка, як чоловік, і може стати чемпіонкою Формули-1»

Софія Флерш - 18-річна німецька пілотеса, яка мріє стати чемпіонкою Формули-1.

«Я бунтарка, тому і стану першою жінкою-чемпіонкою в світі чоловіків, в Формулі-1. Всі останні 14 років люди запитують мене: «Навіщо ти взагалі ганяєшся? Ти ж жінка, ти нічого не доб'єшся».

Їх слова мотивують мене тренуватися ще більше. Щоб показати їм - все можливо. Я на 100% впевнена, що жінка може бути настільки ж швидка, як чоловік, і може стати чемпіонкою», - заявила гонщиця в ефірі BBC.

Ця красуня також є дуже популярною в соціальних мережах. Зокрема, в Instagram у неї вже 282 тисячі підписників.