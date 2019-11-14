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    Вона любить шалену швидкість та відверті бікіні. Запаморочливі фото юної пілотеси Софії Флерш

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    Вона любить шалену швидкість та відверті бікіні. Запаморочливі фото юної пілотеси Софії Флерш

    «Я на 100% впевнена, що жінка може бути настільки ж швидка, як чоловік, і може стати чемпіонкою Формули-1»

    Софія Флерш - 18-річна німецька пілотеса, яка мріє стати чемпіонкою Формули-1.

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    Вона любить шалену швидкість та відверті бікіні. Запаморочливі фото юної пілотеси Софії Флерш
    Вона любить шалену швидкість та відверті бікіні. Запаморочливі фото юної пілотеси Софії Флерш
    Вона любить шалену швидкість та відверті бікіні. Запаморочливі фото юної пілотеси Софії Флерш
    Вона любить шалену швидкість та відверті бікіні. Запаморочливі фото юної пілотеси Софії Флерш
    Вона любить шалену швидкість та відверті бікіні. Запаморочливі фото юної пілотеси Софії Флерш
    Вона любить шалену швидкість та відверті бікіні. Запаморочливі фото юної пілотеси Софії Флерш
    Вона любить шалену швидкість та відверті бікіні. Запаморочливі фото юної пілотеси Софії Флерш
    Вона любить шалену швидкість та відверті бікіні. Запаморочливі фото юної пілотеси Софії Флерш
    Вона любить шалену швидкість та відверті бікіні. Запаморочливі фото юної пілотеси Софії Флерш
    Вона любить шалену швидкість та відверті бікіні. Запаморочливі фото юної пілотеси Софії Флерш
    Вона любить шалену швидкість та відверті бікіні. Запаморочливі фото юної пілотеси Софії Флерш
    Вона любить шалену швидкість та відверті бікіні. Запаморочливі фото юної пілотеси Софії Флерш
    Вона любить шалену швидкість та відверті бікіні. Запаморочливі фото юної пілотеси Софії Флерш
    Вона любить шалену швидкість та відверті бікіні. Запаморочливі фото юної пілотеси Софії Флерш
    Вона любить шалену швидкість та відверті бікіні. Запаморочливі фото юної пілотеси Софії Флерш
    Вона любить шалену швидкість та відверті бікіні. Запаморочливі фото юної пілотеси Софії Флерш
    Вона любить шалену швидкість та відверті бікіні. Запаморочливі фото юної пілотеси Софії Флерш
    Вона любить шалену швидкість та відверті бікіні. Запаморочливі фото юної пілотеси Софії Флерш
    Вона любить шалену швидкість та відверті бікіні. Запаморочливі фото юної пілотеси Софії Флерш
    Вона любить шалену швидкість та відверті бікіні. Запаморочливі фото юної пілотеси Софії Флерш
    Вона любить шалену швидкість та відверті бікіні. Запаморочливі фото юної пілотеси Софії Флерш
    Вона любить шалену швидкість та відверті бікіні. Запаморочливі фото юної пілотеси Софії Флерш
    Вона любить шалену швидкість та відверті бікіні. Запаморочливі фото юної пілотеси Софії Флерш
    Вона любить шалену швидкість та відверті бікіні. Запаморочливі фото юної пілотеси Софії Флерш
    Вона любить шалену швидкість та відверті бікіні. Запаморочливі фото юної пілотеси Софії Флерш
    Вона любить шалену швидкість та відверті бікіні. Запаморочливі фото юної пілотеси Софії Флерш
    Вона любить шалену швидкість та відверті бікіні. Запаморочливі фото юної пілотеси Софії Флерш
    Вона любить шалену швидкість та відверті бікіні. Запаморочливі фото юної пілотеси Софії Флерш
    Вона любить шалену швидкість та відверті бікіні. Запаморочливі фото юної пілотеси Софії Флерш
    Вона любить шалену швидкість та відверті бікіні. Запаморочливі фото юної пілотеси Софії Флерш
    Вона любить шалену швидкість та відверті бікіні. Запаморочливі фото юної пілотеси Софії Флерш
    Вона любить шалену швидкість та відверті бікіні. Запаморочливі фото юної пілотеси Софії Флерш
    Вона любить шалену швидкість та відверті бікіні. Запаморочливі фото юної пілотеси Софії Флерш
    Вона любить шалену швидкість та відверті бікіні. Запаморочливі фото юної пілотеси Софії Флерш
    Вона любить шалену швидкість та відверті бікіні. Запаморочливі фото юної пілотеси Софії Флерш
    Вона любить шалену швидкість та відверті бікіні. Запаморочливі фото юної пілотеси Софії Флерш
    Вона любить шалену швидкість та відверті бікіні. Запаморочливі фото юної пілотеси Софії Флерш
    Вона любить шалену швидкість та відверті бікіні. Запаморочливі фото юної пілотеси Софії Флерш

    «Я бунтарка, тому і стану першою жінкою-чемпіонкою в світі чоловіків, в Формулі-1. Всі останні 14 років люди запитують мене: «Навіщо ти взагалі ганяєшся? Ти ж жінка, ти нічого не доб'єшся». 

    Їх слова мотивують мене тренуватися ще більше. Щоб показати їм - все можливо. Я на 100% впевнена, що жінка може бути настільки ж швидка, як чоловік, і може стати чемпіонкою», - заявила гонщиця в ефірі BBC.

    Ця красуня також є дуже популярною в соціальних мережах. Зокрема, в Instagram у неї вже 282 тисячі підписників.

    Софія жінка чоловік
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