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    Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової

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    Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової

    Окрім спортивної та рекламної діяльності словачка також запам'яталася тим, що кілька разів знімалася для різних чоловічих журналів

    30-річна тенісистка зі Словаччини Домініка Цибулкова, яка виграла 8 титулів WTA в одиночному розряді, екс-четверта ракетка світу, оголосила про завершення професійно кар'єри.

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    Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової

    Цибулкова почала грати в теніс у віці семи років. В юніорських змаганнях вона була третьою ракеткою світу.

    Домініка під час гри демонструвала свої бійцівські якості. Зокрема, словачка прекрасно переміщувалася усім кортом і могла дістати практично будь-який м'яч.

    Попри низький зріст вона володіла непоганою подачею. Улюбленими покриттями словацької тенісистки були ґрунт і хард.

    Окрім спортивної та рекламної діяльності словачка також запам'яталася тим, що кілька разів знімалася для різних чоловічих журналів.

    теніс
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