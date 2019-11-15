Мініатюрна красуня зі Словаччини. Звабливі світлини тенісистки Домініки Цибулкової



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Окрім спортивної та рекламної діяльності словачка також запам'яталася тим, що кілька разів знімалася для різних чоловічих журналів

30-річна тенісистка зі Словаччини Домініка Цибулкова, яка виграла 8 титулів WTA в одиночному розряді, екс-четверта ракетка світу, оголосила про завершення професійно кар'єри.

Цибулкова почала грати в теніс у віці семи років. В юніорських змаганнях вона була третьою ракеткою світу.

Домініка під час гри демонструвала свої бійцівські якості. Зокрема, словачка прекрасно переміщувалася усім кортом і могла дістати практично будь-який м'яч.

Попри низький зріст вона володіла непоганою подачею. Улюбленими покриттями словацької тенісистки були ґрунт і хард.

Окрім спортивної та рекламної діяльності словачка також запам'яталася тим, що кілька разів знімалася для різних чоловічих журналів.