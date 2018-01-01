Яскраві фото привабливої 18-річної подруги гімнаста Олега Верняєва

Валерія Ніколенко - друга половинка одного з кращих українських спортсменів сучасності гімнаста Олега Верняєва

Дівчині 18 років, з Олегом вони, судячи з усього, зустрічаються недавно, але вже разом відпочили на Мальдівах. [GALLERY_BLOCK] Нагадаємо, олімпійського чемпіона та срібного призера Ріо 2016 Олега Верняєва нещодавно прооперували в Німеччині. У 2017 році Олег Верняєв виграв Кубок світу, три медалі чемпіонату Європи і медаль чемпіонату



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Валерія Ніколенко

Валерія Ніколенко - друга половинка одного з кращих українських спортсменів сучасності гімнаста Олега Верняєва

Дівчині 18 років, з Олегом вони, судячи з усього, зустрічаються недавно, але вже разом відпочили на Мальдівах.

Нагадаємо, олімпійського чемпіона та срібного призера Ріо 2016 Олега Верняєва нещодавно прооперували в Німеччині.

У 2017 році Олег Верняєв виграв Кубок світу, три медалі чемпіонату Європи і медаль чемпіонату світу.

Джерело: ua.tribuna.com