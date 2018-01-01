Яскраві фото привабливої 18-річної подруги гімнаста Олега Верняєва
- Сьогодні, 15:02
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Валерія Ніколенко
Валерія Ніколенко - друга половинка одного з кращих українських спортсменів сучасності гімнаста Олега Верняєва
Дівчині 18 років, з Олегом вони, судячи з усього, зустрічаються недавно, але вже разом відпочили на Мальдівах.
Нагадаємо, олімпійського чемпіона та срібного призера Ріо 2016 Олега Верняєва нещодавно прооперували в Німеччині.
У 2017 році Олег Верняєв виграв Кубок світу, три медалі чемпіонату Європи і медаль чемпіонату світу.
Джерело: ua.tribuna.com