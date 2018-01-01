  1. Головна
  2. Спорт
  3. Скотч. Спорт
    Скотч. Спорт

    Яскраві фото привабливої 18-річної подруги гімнаста Олега Верняєва

    Валерія Ніколенко - друга половинка одного з кращих українських спортсменів сучасності гімнаста Олега Верняєва
    Дівчині 18 років, з Олегом вони, судячи з усього, зустрічаються недавно, але вже разом відпочили на Мальдівах. [GALLERY_BLOCK] Нагадаємо, олімпійського чемпіона та срібного призера Ріо 2016 Олега Верняєва нещодавно прооперували в Німеччині. У 2017 році Олег Верняєв виграв Кубок світу, три медалі чемпіонату Європи і медаль чемпіонату
    • Сьогодні, 15:02
    • Розсилка
    Валерія Ніколенко
    Валерія Ніколенко

    Валерія Ніколенко - друга половинка одного з кращих українських спортсменів сучасності гімнаста Олега Верняєва

    Дівчині 18 років, з Олегом вони, судячи з усього, зустрічаються недавно, але вже разом відпочили на Мальдівах.

    1 з 19
    на весь екран згорнути
    Яскраві фото привабливої 18-річної подруги гімнаста Олега Верняєва
    Яскраві фото привабливої 18-річної подруги гімнаста Олега Верняєва
    Яскраві фото привабливої 18-річної подруги гімнаста Олега Верняєва
    Яскраві фото привабливої 18-річної подруги гімнаста Олега Верняєва
    Яскраві фото привабливої 18-річної подруги гімнаста Олега Верняєва
    Яскраві фото привабливої 18-річної подруги гімнаста Олега Верняєва
    Яскраві фото привабливої 18-річної подруги гімнаста Олега Верняєва
    Яскраві фото привабливої 18-річної подруги гімнаста Олега Верняєва
    Яскраві фото привабливої 18-річної подруги гімнаста Олега Верняєва
    Яскраві фото привабливої 18-річної подруги гімнаста Олега Верняєва
    Яскраві фото привабливої 18-річної подруги гімнаста Олега Верняєва
    Яскраві фото привабливої 18-річної подруги гімнаста Олега Верняєва
    Яскраві фото привабливої 18-річної подруги гімнаста Олега Верняєва
    Яскраві фото привабливої 18-річної подруги гімнаста Олега Верняєва
    Яскраві фото привабливої 18-річної подруги гімнаста Олега Верняєва
    Яскраві фото привабливої 18-річної подруги гімнаста Олега Верняєва
    Яскраві фото привабливої 18-річної подруги гімнаста Олега Верняєва
    Яскраві фото привабливої 18-річної подруги гімнаста Олега Верняєва

    Нагадаємо, олімпійського чемпіона та срібного призера Ріо 2016 Олега Верняєва нещодавно прооперували в Німеччині.

    У 2017 році Олег Верняєв виграв Кубок світу, три медалі чемпіонату Європи і медаль чемпіонату світу.

    Джерело: ua.tribuna.com

    Олег Верняєв спортивна гімнастика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ