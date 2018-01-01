Українського олімпійця Верняєва прооперували в Німеччині (фото)

Наразі українця вже виписали з німецької лікарні

Олімпійський чемпіон та срібний призер Ріо 2016 у спортивній гімнастиці Олег Верняєв, який в дев'ятий раз став спортсменом місяця в Україні, виписаний з німецької лікарні. Там йому провели дві планові операції - на плечі і на нозі. Про це спортсмен повідомив на своїй сторінці в Instagram. «Зробив діло - гуляй сміло», - підписав фото



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Олег Верняєв. Фото: Getty Images

Наразі українця вже виписали з німецької лікарні

Олімпійський чемпіон та срібний призер Ріо 2016 у спортивній гімнастиці Олег Верняєв, який в дев'ятий раз став спортсменом місяця в Україні, виписаний з німецької лікарні.

Там йому провели дві планові операції - на плечі і на нозі. Про це спортсмен повідомив на своїй сторінці в Instagram.

«Зробив діло - гуляй сміло», - підписав фото Верняєв, подякувавши за допомогу свою команду TG Saar, за яку виступає в гімнастичній Бундеслізі.

Нагадаємо, через операції Верняєв пропустить мінімум півроку. Про це повідомив головний тренер збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартинський.

У 2017 році Олег Верняєв виграв Кубок світу, три медалі чемпіонату Європи і медаль чемпіонату світу.

Джерело: Страна.ua