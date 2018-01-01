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    Українського олімпійця Верняєва прооперували в Німеччині (фото)

    Наразі українця вже виписали з німецької лікарні
    Олімпійський чемпіон та срібний призер Ріо 2016 у спортивній гімнастиці Олег Верняєв, який в дев'ятий раз став спортсменом місяця в Україні, виписаний з німецької лікарні. Там йому провели дві планові операції - на плечі і на нозі. Про це спортсмен повідомив на своїй сторінці в Instagram. «Зробив діло - гуляй сміло», - підписав фото
    • Сьогодні, 17:56
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    Олег Верняєв. Фото: Getty Images
    Олег Верняєв. Фото: Getty Images

    Наразі українця вже виписали з німецької лікарні

    Олімпійський чемпіон та срібний призер Ріо 2016 у спортивній гімнастиці Олег Верняєв, який в дев'ятий раз став спортсменом місяця в Україні, виписаний з німецької лікарні.

    Там йому провели дві планові операції - на плечі і на нозі. Про це спортсмен повідомив на своїй сторінці в Instagram.

    «Зробив діло - гуляй сміло», - підписав фото Верняєв, подякувавши за допомогу свою команду TG Saar, за яку виступає в гімнастичній Бундеслізі.

    Нагадаємо, через операції Верняєв пропустить мінімум півроку. Про це повідомив головний тренер збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартинський.

    У 2017 році Олег Верняєв виграв Кубок світу, три медалі чемпіонату Європи і медаль чемпіонату світу.

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    Українського олімпійця Верняєва прооперували в Німеччині (фото)
    Українського олімпійця Верняєва прооперували в Німеччині (фото)
    Українського олімпійця Верняєва прооперували в Німеччині (фото)

    Джерело: Страна.ua

    Олег Верняєв спортивна гімнастика Кубок світу Ріо
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