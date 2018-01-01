Запальні дівчата в коротких спідницях. Як зароджувався чирлідинг в США
- Сьогодні, 10:40
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Чирлідинг в США
Для багатьох з нас чирлідинг є відносно молодим явищем, так як на території України він набув поширення порівняно недавно
У США ж чирлідинг вже протягом декількох десятків років тісно пов'язаний зі спортом і є його невід'ємною частиною.
Як виглядали команди з чирлідингу у 1970-80-ті роки – на зорі створення цього унікального руху.
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Джерело: telegraf.com.ua