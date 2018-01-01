Олімпійська чемпіонка та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін

Мікаела Шиффрін стала Олімпійською чемпіонкою в гігантському слаломі у жінок

Для 22-річної американської гірськолижниці Мікаели Шиффрін Олімпіада в Пхьончхані вже друга в кар'єрі і на ній вона встигла завоювати вже друге «золото». На Іграх 2014 року американка перемогла в слаломі, ставши в 18 років наймолодшим чемпіоном Олімпіади в цьому виді серед чоловіків і жінок в історії. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK]



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Мікаела Шиффрін

Мікаела Шиффрін стала Олімпійською чемпіонкою в гігантському слаломі у жінок

Для 22-річної американської гірськолижниці Мікаели Шиффрін Олімпіада в Пхьончхані вже друга в кар'єрі і на ній вона встигла завоювати вже друге «золото». На Іграх 2014 року американка перемогла в слаломі, ставши в 18 років наймолодшим чемпіоном Олімпіади в цьому виді серед чоловіків і жінок в історії.

Нагадаємо, Мікаела Шиффрін стала Олімпійською чемпіонкою в гігантському слаломі у жінок, випередивши на дистанції норвежку Ранхільд Мувінкель і італійку Федерику Бріноне, які виграли «срібло» і «бронзу» відповідно.

Джерело: sports.ru