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    Олімпійська чемпіонка та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін

    Мікаела Шиффрін стала Олімпійською чемпіонкою в гігантському слаломі у жінок
    Для 22-річної американської гірськолижниці Мікаели Шиффрін Олімпіада в Пхьончхані вже друга в кар'єрі і на ній вона встигла завоювати вже друге «золото». На Іграх 2014 року американка перемогла в слаломі, ставши в 18 років наймолодшим чемпіоном Олімпіади в цьому виді серед чоловіків і жінок в історії. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK]
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    Мікаела Шиффрін
    Мікаела Шиффрін

    Мікаела Шиффрін стала Олімпійською чемпіонкою в гігантському слаломі у жінок

    Для 22-річної американської гірськолижниці Мікаели Шиффрін Олімпіада в Пхьончхані вже друга в кар'єрі і на ній вона встигла завоювати вже друге «золото». На Іграх 2014 року американка перемогла в слаломі, ставши в 18 років наймолодшим чемпіоном Олімпіади в цьому виді серед чоловіків і жінок в історії.

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    Олімпійська чемпіонка та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін
    Олімпійська чемпіонка та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін
    Олімпійська чемпіонка та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін
    Олімпійська чемпіонка та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін
    Олімпійська чемпіонка та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін
    Олімпійська чемпіонка та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін
    Олімпійська чемпіонка та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін
    Олімпійська чемпіонка та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін
    Олімпійська чемпіонка та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін
    Олімпійська чемпіонка та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін
    Олімпійська чемпіонка та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін
    Олімпійська чемпіонка та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін
    Олімпійська чемпіонка та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін
    Олімпійська чемпіонка та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін
    Олімпійська чемпіонка та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін
    Олімпійська чемпіонка та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін
    Олімпійська чемпіонка та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін
    Олімпійська чемпіонка та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін
    Олімпійська чемпіонка та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін
    Олімпійська чемпіонка та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін
    Олімпійська чемпіонка та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін

    Нагадаємо, Мікаела Шиффрін стала Олімпійською чемпіонкою в гігантському слаломі у жінок, випередивши на дистанції норвежку Ранхільд Мувінкель і італійку Федерику Бріноне, які виграли «срібло» і «бронзу» відповідно.

     

    Джерело: sports.ru

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