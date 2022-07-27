Відомий футболіст і тренер перейшов на українську мову
Сергій Ребров намагається спілкуватися українською зі своїм підопічним Андрієм Ярмоленком
Легендарний нападник київського «Динамо» та збірної України Сергій Ребров заявив про необхідність всім українцям переходити на сіплкування державною мовою. Ексфутболіст і нинішній тренер «Аль-Айна» зізнався, що матиме деякі труднощі, але цей крок дуже важливий. Про це сам Ребров розповів в інтерв'ю YouTube каналу FootballHub.
Сергій Ребров зазначив, що намагається спілкуватися українською зі своїм підопічним Андрієм Ярмоленком, який нещодавно підписав контракт із арабським клубом.
«У побуті спілкуюся українською. І з друзями... Але ми зараз на зборах, тут немає друзів. Тільки з Ярмоленком розмовляємо. Він намагається переходити на українську. Не можу сказати, що в нього це виходить дуже впевнено, як і в мене, але я вважаю, що зараз усі ми повинні намагатися розмовляти українською мовою. Якийсь час це буде досить незручно, але я вважаю, що це необхідно для нас», – сказав Ребров.
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