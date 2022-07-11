Міністр Гутцайт повідомив, коли стартує чемпіонат України з футболу

Під час повітряних тривог матчі зупинятимуться

Чемпіонат України з футболу відновиться у День Державного прапора – 23 серпня. Про це повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт у Facebook

«Поки узгоджуємо деталі, можу сказати точно: матчі проводитимуться на території України, без глядачів, з дозволу місцевих військових адміністрацій та з обов’язковим дотриманням всіх правил безпеки», – сказав Гутцайт.

Міністр також повідомив, як відбуватимуться матчі під час повітряних тривог. Біля стадіонів обов’язкова наявність облаштованого за всіма стандартами місця для укриття.

Під час повітряних тривог матчі зупинятимуться – футболісти, тренери і весь штат мають оперативно пройти до укриття. Обов’язкова присутність представників місцевих військових адміністрацій, бригад медиків та ДСНС.

«Відновити великий футбол, як і інші національні першості, в Україні дуже важливо. Ми продовжуємо змагатися і вболівати. Продовжуємо боротися і перемагати. Попри все український спорт і волю до перемоги на всіх фронтах не зупинити. Міцно стоїмо на спортивному фронті», – зазначив посадовець.

Раніше повідомлялося, що дирекція Української прем’єр-ліги ухвалила рішення про проведення чемпіонату України з футболу у сезоні-2022/23.

Нагадаємо, що футбольний попередній чемпіонат України, сезону 2021/22, завершили достроково, визнавши чемпіоном донецький «Шахтар», який на момент зупинки першості мав найбільшу кількість набраних очок.

Після цього частина українських клубів відправилася до Європи, де провела кілька товариських матчів, збираючи гроші для допомоги українцям.