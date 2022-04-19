«Запитав, як йому спиться ночами». Ярмоленко розповів про скандальну розмову з Тимощуком

Ярмоленко був шокований мовчанкою Тимощука щодо війни в Україні

Футболіст англійського «Вест Хема» та збірної України Андрій Ярмоленко розповів, як поспілкувався з колишнім капітаном збірної України, а нині помічником головного тренера російського «Зеніту» Анатолієм Тимощуком після початку повномасштабного вторгнення Росії у нашу країну. У випуску на YouTube-каналі «КраСава» Ярмоленко зазначив, що гостро сприйняв мовчанку свого колишнього колеги.

«Для мене Толя був прикладом професіоналізму. Коли почалася війна, я стежив за всіма висловлюваннями. Для мене мовчанка Тимощука була несподіванкою. Я спитав, як йому спиться ночами. Він відповів: «Не спиться, так само як і тобі». Я йому нічого не відповів, і він мене набрав. Конкретно я запитав його: «Чому ти мовчиш? Ти для мене був прикладом, я рівнявся на тебе, але тепер тебе не існує в моєму житті». Він послав мене н***й, я послав його, і на цьому наша розмова закінчилася», – розповів Ярмоленко.

На його думку, Тимощук боїться, оскільки не знає, що з ним буде.

«Розумію, що в нього дружина та діти – росіяни, але багато твоїх друзів з України, і в них гинуть рідні. Ти спокійно можеш взяти сім'ю та жити у будь-якій точці світу. Я не розумію, як він зможе із цим жити», – обурився футболіст.

Ярмоленко наголосив, що колишній капітан збірної України, який зіграв 144 матчі за неї, повинен був одним із перших сказати своє слово та показати жителям Росії, що відбувається.

«Вважаю, що все було зроблено правильно. Не може бути дві сторони, треба вибрати, кого підтримуєш», – сказав футболіст.

Нагадаємо, що у березні Анатолія Тимощука було позбавлено звання «Почесний громадянин Луцька».

Раніше колишній менеджер футболіста Віталій Юрченко розповів, як Анатолій Тимощук вихвалявся контактами у ФСБ Росії. За словами Юрченка, футболіст давно знайомий із російськими силовиками та допускав порушення правил дорожнього руху, користуючись своїм статусом.