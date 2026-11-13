Поліцейські «фантоми» з'являться ще в декількох містах України

Раніше повідомлялося про плани запустити додаткові автомобілі-фантоми на Львівщині та Дніпропетровщині

Спецавтомобілі з камерами автофіксації вже працюють у Києві та області й за трохи більше ніж два місяці виявили 112 тис. порушень

Поліцейські автомобілі-фантоми найближчим часом почнуть патрулювати дороги в інших великих містах України. Наразі такі спецавто працюють у Києві та Київській області. Про це заявив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє «Главком».

За словами міністра, МВС продовжує розширювати заходи з підвищення безпеки дорожнього руху. Зокрема, йдеться про збільшення присутності поліції на дорогах, встановлення камер автоматичної фіксації порушень та використання автомобілів-фантомів.

«До речі, хочу сказати, що ми плануємо перемістити фантоми в інші регіони. Наразі вони працювали в Києві та Київській області, а тепер поїдуть в інші великі міста нашої країни», – повідомив Вигівський.

Міністр також розповів про результати роботи спецавтомобілів. За трохи більше ніж два місяці «фантоми» зафіксували 112 тис. порушень швидкісного режиму. Наразі триває робота над збільшенням кількості таких машин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про плани запустити додаткові автомобілі-фантоми на Львівщині та Дніпропетровщині. Спецавтомобілі обладнані системами автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху та можуть контролювати швидкість інших транспортних засобів під час руху в потоці.