Японці назвали найбезпечніший автомобіль року

Японці визначили найбезпечніший автомобіль. І, нажаль, цей автомобіль офіційно не продається в Україні

В Японії визначили найбезпечніший вітчизняний автомобіль. Переможця обирали в рамках програми, яка так і називається – «Японська програма з оцінки безпеки автомобілів» (JNCAP). Тобто, це японський аналог Euro NCAP.

Найбезпечнішим виявився універсал Subaru Levorg другого покоління, який дебютував в 2020 році. Нажаль, ця модель офіційно не продається в Україні.

За результатами тестів, проведених JNCAP, Levorg заробив 186,91 бала з 190 можливих, що стало рекордним результатом серед усіх автомобілів, які проходили випробування в минулому році.

В ході випробувань системи екстреного гальмування Levorg не допустили зіткнення з жодним об'єктом.

Друге покоління Levorg показали в серпні 2020 року. В основі – платформа SGP, на якій побудована Impreza, а в моторну гамму увійшов новий новий 1,8-літровий наддувний агрегат з безпосереднім уприскуванням палива. Двигун видає 177 кінських сил і поєднується з варіатором і системою повного приводу з муфтою підключення задньої осі.