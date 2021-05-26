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    Японці назвали найбезпечніший автомобіль року

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    Subaru Levorg - Японці назвали найбезпечніший автомобіль року
    Subaru Levorg
    Фото з відкритих джерел

    Японці визначили найбезпечніший автомобіль. І, нажаль, цей автомобіль офіційно не продається в Україні

    В Японії визначили найбезпечніший вітчизняний автомобіль. Переможця обирали в рамках програми, яка так і називається – «Японська програма з оцінки безпеки автомобілів» (JNCAP). Тобто, це японський аналог Euro NCAP.

    Найбезпечнішим виявився універсал Subaru Levorg другого покоління, який дебютував в 2020 році. Нажаль, ця модель офіційно не продається в Україні.

    За результатами тестів, проведених JNCAP, Levorg заробив 186,91 бала з 190 можливих, що стало рекордним результатом серед усіх автомобілів, які проходили випробування в минулому році.

    В ході випробувань системи екстреного гальмування Levorg не допустили зіткнення з жодним об'єктом.

    Друге покоління Levorg показали в серпні 2020 року. В основі – платформа SGP, на якій побудована Impreza, а в моторну гамму увійшов новий новий 1,8-літровий наддувний агрегат з безпосереднім уприскуванням палива. Двигун видає 177 кінських сил і поєднується з варіатором і системою повного приводу з муфтою підключення задньої осі.

    Теги: Subaru
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    Японці назвали найбезпечніший автомобіль року