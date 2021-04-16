Apple зареєструвала в Україні дві торгові марки. Обидві – російською

Американська компанія запатентувала в Україні торгові марки «Эппл» та «Яблоко»

Apple активно готується до запуску свого першого офіційного представництва в Україні. Відкриття офісу у Києві відбудеться у цьому, або наступному місяці.

З огляду на це реєстрація знаків для товарів і послуг — буденна справа. Тим більш Apple вже і раніше неодноразово реєструвала торгові марки в Україні.

«Укрпатент» видав патенти Apple 14 квітня 2021 року.

Єдине, що дивує – це самі найменування, які фактично є російськими словами – «Эплл» та «Яблоко».

Заявки на реєстрацію цих торгових марок Apple подала ще у 2017 році. Та й не факт, що компанія взагалі планує їх використовувати.

Джерело: ITC.ua