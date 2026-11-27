Американська компанія Nvidia призупинила продаж своїх найсучасніших чипів для штучного інтелекту операторам центрів обробки даних у Малайзії, Сінгапурі, Таїланді та Індонезії. Рішення ухвалили на тлі намірів Вашингтона посилити контроль за доступом Китаю до передових американських технологій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

За словами джерел видання, рішення Nvidia загрожує сповільненням розвитку одного з найшвидше зростаючих ринків центрів обробки даних у світі. Значною мірою він залежить від китайських компаній, які через американські експортні обмеження не можуть безпосередньо купувати передові чипи та натомість орендують обчислювальні потужності.

Минулого тижня Міністерство торгівлі США представило заходи, покликані закрити цю лазівку. Запропоновані правила передбачають отримання спеціальних ліцензій на придбання чипів Nvidia операторами датацентрів, які надають значні обсяги обчислювальних потужностей компаніям із країн підвищеного ризику, зокрема Китаю, Росії та Ірану.

Наразі невідомо, як довго триватиме призупинення продажів. За словами одного зі співрозмовників видання, обмеження мають тимчасовий характер і діятимуть до визначення адміністрацією Дональда Трампа порядку отримання відповідних ліцензій.

Водночас обмеження, ймовірно, не поширилися на операторів датацентрів, які належать американським компаніям. Мораторій також зачепив постачальників Dell і Supermicro, які встановлюють чипи Nvidia у сервери для штучного інтелекту.

Протягом останніх років Південно-Східна Азія стала прибутковим ринком для Nvidia. Місцеві оператори датацентрів надавали в оренду обчислювальні потужності найбільшим китайським технологічним корпораціям, зокрема Alibaba, Tencent і ByteDance. Така схема дозволяла китайському бізнесу користуватися передовою обчислювальною інфраструктурою без безпосереднього придбання чипів.

Особливо серйозні наслідки рішення Nvidia загрожують Малайзії, де інвестори вклали мільярди доларів у будівництво центрів обробки даних. Тривала перерва в постачанні чипів загрожує затримками будівництва та розширення таких об’єктів, фінансовими втратами інвесторів і проблемами для кредиторів.