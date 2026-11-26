Компанія американського мільярдера Ілона Маска Neuralink отримала дозвіл Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA) на проведення нового клінічного дослідження мозкових імплантів LINK Pivotal Study. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Neuralink.

За даними компанії, це перше у США ключове клінічне дослідження імплантованого нейрокомп'ютерного інтерфейсу. Його метою є оцінка безпеки та ефективності технології для людей із тяжким паралічем, спричиненим бічним аміотрофічним склерозом.

В основу нового дослідження ляжуть результати попередніх випробувань Neuralink у США, Канаді та Великій Британії. У них взяли участь понад 30 людей, які сумарно використовували мозкові імпланти протягом тисяч годин.

За допомогою нейрочипів учасники випробувань могли навчатися, грати у відеоігри, займатися творчістю та спілкуватися з близькими.

Під час нового етапу досліджень фахівці оцінюватимуть здатність пацієнтів керувати цифровими пристроями силою думки, а також довгострокову безпеку та надійність імплантів.

У Neuralink зазначили, що отримання дозволу є важливим кроком на шляху до комерційного впровадження технології. Компанія вже відкрила набір учасників нового клінічного дослідження.

Нагадаємо, у червні 2025 року Китай презентував власний мозковий імплант, який став конкурентом Neuralink. Технологію випробували на 36-річному чоловікові, який втратив усі кінцівки внаслідок удару струмом.

Також у квітні 2025 року американський стартап Precision Neuroscience отримав дозвіл на тривалі випробування нейроімпланта Layer 7. На відміну від розробки Neuralink, пристрій прилягає до поверхні мозку без проникнення в його тканини.

Раніше, у травні 2024 року, перший мозковий імплант Neuralink зіткнувся з технічними проблемами. Частина ниток, які реєстрували нейронну активність мозку пацієнта, змістилася, що вплинуло на роботу пристрою.