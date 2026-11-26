Компанія Маска отримала дозвіл на ключовий етап випробувань мозкових чипів
Neuralink готується до нового клінічного дослідження на основі досвіду понад 30 пацієнтів із мозковими імплантами
Компанія американського мільярдера Ілона Маска Neuralink отримала дозвіл Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA) на проведення нового клінічного дослідження мозкових імплантів LINK Pivotal Study. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Neuralink.
За даними компанії, це перше у США ключове клінічне дослідження імплантованого нейрокомп'ютерного інтерфейсу. Його метою є оцінка безпеки та ефективності технології для людей із тяжким паралічем, спричиненим бічним аміотрофічним склерозом.
В основу нового дослідження ляжуть результати попередніх випробувань Neuralink у США, Канаді та Великій Британії. У них взяли участь понад 30 людей, які сумарно використовували мозкові імпланти протягом тисяч годин.
За допомогою нейрочипів учасники випробувань могли навчатися, грати у відеоігри, займатися творчістю та спілкуватися з близькими.
Під час нового етапу досліджень фахівці оцінюватимуть здатність пацієнтів керувати цифровими пристроями силою думки, а також довгострокову безпеку та надійність імплантів.
У Neuralink зазначили, що отримання дозволу є важливим кроком на шляху до комерційного впровадження технології. Компанія вже відкрила набір учасників нового клінічного дослідження.
Нагадаємо, у червні 2025 року Китай презентував власний мозковий імплант, який став конкурентом Neuralink. Технологію випробували на 36-річному чоловікові, який втратив усі кінцівки внаслідок удару струмом.
Також у квітні 2025 року американський стартап Precision Neuroscience отримав дозвіл на тривалі випробування нейроімпланта Layer 7. На відміну від розробки Neuralink, пристрій прилягає до поверхні мозку без проникнення в його тканини.
Раніше, у травні 2024 року, перший мозковий імплант Neuralink зіткнувся з технічними проблемами. Частина ниток, які реєстрували нейронну активність мозку пацієнта, змістилася, що вплинуло на роботу пристрою.
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