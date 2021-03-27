Експерти назвали найкращі китайські смартфони 2021 року

Найвищу оцінку отримав Huawei Mate 40 Pro

Експерти національної системи моніторингу якості Великобританії вирішили назвати кращі китайські смартфони 2021 року. Найбільше їм сподобався флагман Huawei Mate 40 Pro.

У його арсеналі 3,33 бала за якість зйомки, максимальні 5 балів за продуктивність і 4,49 бала за дисплей. Загальна оцінка гаджета – 3,79 бала. Щоправда, і коштує він досить недешево – в Україні від 35 тисяч гривень.

Цікаво, що Huawei Mate 40 Pro став єдиним флагманом в даному рейтингу. Всі інші учасники коштують як мінімум в чотири рази дешевше.

OnePlus Nord N10

Друге місце зайняв OnePlus Nord N10 5G, який можна придбати дешевше 10 тисяч гривень. Причому його середня оцінка поступається лідеру всього 0,01 бала!

«Бронза» дісталася ще більш доступній за ціною моделі Redmi Note 9T від Xiaomi. Цей смартфон ціною від семи з половиною тисяч гривень отримав від експертів 3,65 бала.

На четвертому місці розташувався ще один представник Xiaomi, тільки від іншого суббренду – POCO M3. Довгограючий смартфон з акумулятором на 6000 мАг і цінником в 4999 гривень отримав оцінку в 3,49 бала.

П’ятірку лідерів рейтингу замикає зовсім вже демократичний апарат з ціною всього 5699 гривень – OnePlus Nord N100. Його оцінка – 3,37 бала.

Джерело: gsminfo.com.ua