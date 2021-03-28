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    Чотири міфи про смартфони, яким не варто вірити

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    Нічна зарядка вбиває смартфон? - Чотири міфи про смартфони, яким не варто вірити
    Нічна зарядка вбиває смартфон?

    Навколо смартфонів виникло достатньо міфів, які не мають нічого спільного з реальністю

    Смартфон – відносно нове явище в світі техніки. Але навколо них вже виникло достатньо міфів, які не мають нічого спільного з реальністю. Ось найбільш розповсюдженні з них.

    Заряджати варто тільки повністю розряджений смартфон

    Це, напевно, один з найпоширеніших міфів. Він бере свій початок у часи, коли мобільники оснащувалися зовсім іншими батареями. Сучасні ж пристрої комплектуються літій-іонними акумуляторами, які працюють за зовсім іншим принципом.

    Експерти стверджують, що найдовше батарея проживе якщо підтримувати її в діапазоні від 40 до 80%.

    Не можна ставити смартфон на нічну зарядку

    Ще один розповсюджений міф. Згідно з ним, поставивши пристрій на нічну зарядку, акумулятор продовжить накопичувати ресурси навіть після досягнення позначки 100%, що призведе до перегріву або навіть загоряння пристрою.

    Коріння цієї казки теж йдуть від старих пристроїв з зовсім іншими батареями. Сучасні ж моделі автоматично зупиняють процес заряду після того, як акумулятор заповнить всі ресурси.

    Швидка зарядка шкодить смартфону

    Швидкі зарядк присутня на ринку вже кілька років і поки немає ніяких реальних доказів її шкоди. Так, заповнення ресурсів йде на підвищеній потужності, але процес оптимізований таким чином, щоб він не нашкодив смартфону.

    Швидка зарядка розділена на два етапи: перший, коли відновлюються до 50-70% ресурсів акумулятора і другий зі зниженою інтенсивністю подачі енергії, який і береже батарею від зайвого навантаження.

    Смартфони впливають на здоров’я

    Сюди відносяться міфи про те, що розмови по телефону викликають рак мозку і все в такому дусі.

    Але до теперішнього моменту немає ніякого наукового дослідження, яке реально б підтвердило факт наявності хоча б одної з цих проблем.

    Джерело: gsminfo.com.ua

    Теги: смартфон
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