Дисплей, як на смартфоні: Xiaomi презентувала новий ноутбук

Xiaomi представила ноутбук з дуже тонкими рамками та Oled-екраном

Китайська Xiaomi показала новий ноутбук – Mi Laptop Pro. Він отримав дисплей, який за своїми характеристиками схожий на сучасні екрани смартфонів.

Mi Laptop Pro має два варіанти діагоналі екрану – 14 та 15,6 14 дюймів. Старша версія отримала дисплей Oled – технологія за якої виготовляються екрани для сучасних смартфонів. Вони краще передають кольорі, аніж звичайні екрани ноутбуків.

Дисплей займає 93% площі кришки. І це також робить його схожим на сучасні смартфони, екрани яких займають майже всю площу передньої панелі.

Захищає екран скло Gorilla Glass. Панель такого ж типу використовується у флагманських смартфонах Xiaomi.

Mi Laptop Pro

Менша – 14-дюймова – модель має простіший дисплей LCD.

Ноутбуки працюють на процесорах Intel Core одинадцятого покоління: це може бути чіп Core i7-11370h або Core i5-11300h. Графічна підсистема, залежно від модифікації, використовує прискорювач Intel Iris X або дискретну відеокарту NVIDIA GeForce MX450 з 2 ГБ відеопам'яті.

Всі версії оснащуються 16 гігабайтами оперативної пам'яті DDR4 і твердотільним накопичувачем на 512 гігабайтів. Присутні адаптер бездротового зв'язку Wi-Fi 6, інтерфейси USB Type-C і Thunderbolt 4, стандартне 3,5-мм аудіогніздо.

У новинках встановлена акумуляторна батарея ємністю 66 ват-годин, яка підтримує швидку зарядку потужністю 100 Вт.

Ціни починаються з 990 доларів за модель на базі Core i5 з 16 гігабайтами оперативної пам'яті і 512 ГБ SSD. Версія на Core i7 коштує 1200 доларів з таким же об'ємом пам'яті.

На комп'ютерах встановлена операційна система Windows 10.