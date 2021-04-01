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    Дисплей, як на смартфоні: Xiaomi презентувала новий ноутбук

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    Mi Laptop Pro - Дисплей, як на смартфоні: Xiaomi презентувала новий ноутбук
    Mi Laptop Pro

    Xiaomi представила ноутбук з дуже тонкими рамками та Oled-екраном

    Китайська Xiaomi показала новий ноутбук – Mi Laptop Pro. Він отримав дисплей, який за своїми характеристиками схожий на сучасні екрани смартфонів.

    Mi Laptop Pro має два варіанти діагоналі екрану – 14 та 15,6 14 дюймів. Старша версія отримала дисплей Oled – технологія за якої виготовляються екрани для сучасних смартфонів. Вони краще передають кольорі, аніж звичайні екрани ноутбуків.

    Дисплей займає 93% площі кришки. І це також робить його схожим на сучасні смартфони, екрани яких займають майже всю площу передньої панелі.

    Захищає екран скло Gorilla Glass. Панель такого ж типу використовується у флагманських смартфонах Xiaomi.

    Mi Laptop Pro
    Mi Laptop Pro

    Менша – 14-дюймова – модель має простіший дисплей LCD.

    Ноутбуки працюють на процесорах Intel Core одинадцятого покоління: це може бути чіп Core i7-11370h або Core i5-11300h. Графічна підсистема, залежно від модифікації, використовує прискорювач Intel Iris X або дискретну відеокарту NVIDIA GeForce MX450 з 2 ГБ відеопам'яті.

    Всі версії оснащуються 16 гігабайтами оперативної пам'яті DDR4 і твердотільним накопичувачем на 512 гігабайтів. Присутні адаптер бездротового зв'язку Wi-Fi 6, інтерфейси USB Type-C і Thunderbolt 4, стандартне 3,5-мм аудіогніздо.

    У новинках встановлена акумуляторна батарея ємністю 66 ват-годин, яка підтримує швидку зарядку потужністю 100 Вт.

    Ціни починаються з 990 доларів за модель на базі Core i5 з 16 гігабайтами оперативної пам'яті і 512 ГБ SSD. Версія на Core i7 коштує 1200 доларів з таким же об'ємом пам'яті.

    На комп'ютерах встановлена операційна система Windows 10.

    Теги: Xiaomi
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