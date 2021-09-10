«Дія» сьогодні перестане працювати: на скільки та чому

Оновлення триватиме близько доби

Вночі п'ятниці, 10 вересня, перестане працювати портал державних послуг «Дія«. На порталі будуть проводити технічні роботи. Про це повідомляє пресслужба «Дія».

Як попереджає пресслужба, портал «Дія« перестане працювати о 2:00 ночі. У цей час на порталі будуть оновлювати адресні довідники, тому не можна буде скористатися послугами.

Очікується, що оновлення триватиме близько доби, тобто орієнтовний час відновлення роботи порталу - 2:00 суботи, 11 вересня.

Оновлення адресних довідників, як пояснили в прес-службі, потрібне для того, щоб безпомилково відображалася належність населених пунктів до громад.

«Ми працюємо в турборежимі, щоб послуги відновилися якнайшвидше», - заявили в «Дії».

Раніше стало відомо, що Міністерство у справах ветеранів у жовтні 2021 року перенесе посвідчення учасника бойових дій у додаток «Дія».

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