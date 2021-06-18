Google представила шість нових функцій Android
Власники ґаджетів на Android отримають шість важливих оновлень
Цього літа власники 3 мільярдів активних ґаджетів на Android отримають шість важливих оновлень, які захищають від зовнішніх загроз або спрощують життя тим чи іншим способом.
Попередження про землетруси
З минулого року команда Google працює над найбільшою у світі системою «розпізнавання» землетрусів. Люди, що живуть у проблемних регіонах, будуть отримувати попередження за кілька секунд до початку землетрусу. Це дасть трохи більше часу на пошук безпечного місця та потенційно врятує сотні життів.
Нещодавно система була запущена у Новій Зеландії та Греції, тепер вона доступна в інших країнах, зокрема:
- Туреччина;
- Філіппіни;
- Казахстан;
- Киргизстан;
- Таджикистан;
- Туркменістаністан;
- Узбекистан.
Пріоритетними є країни з високим ступенем сейсмічної небезпеки. У 2021 році дію системи буде розширено і на інші країни.
Маркування важливих послань у додатку «Повідомлення»
Для того щоб не втратити актуальну інформацію у додатку «Повідомлення», можна буде відзначати найважливіші послання зірочкою. Пізніше для пошуку не знадобиться гортати стрічку – досить вибрати розділ обраних повідомлень. Широке розгортання функції почнеться в найближчі тижні.
Підбір оптимального емодзі для діалогу
Після написання повідомлення релевантні емодзі-підказки будуть автоматично з'являтися над клавіатурою. Це допоможе підібрати ідеальну комбінацію, що відповідає настрою. «Контекстні» емодзі вже доступні у бета-версії Gboard, а всі користувачі Android 6 і вище отримають їх до кінця літа, правда – лише для текстів англійською, іспанською та португальською мовами.
Покращений введення паролів і розпізнавання поглядів в додатку Voice Access
Для тих, хто має проблеми з введенням даних за допомогою сенсорного дисплея, додаток Voice Access є оптимальним вибором, дозволяючи вводити команди за допомогою голосу.
Бета-версія системи розпізнавання поглядів активує Voice Access тільки у разі, якщо користувач дивиться на екран. Можна перемикатися з реальної бесіди з друзями та знайомими на використання телефону без зайвих рухів.
Покращена і система введення паролів за допомогою Voice Access. Коли додаток пізнає поле введення, воно дозволить вносити літери, числа і символи. Наприклад, можна буде вказати, яку букву зробити «великою» або сказати «знак долара», щоб ввести символ $.
Крім того, окремою функцією буде реалізований доступ до більшої кількості програм за допомогою голосових команд.
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Джерело: 24 канал