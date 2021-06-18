Google представила шість нових функцій Android

Власники ґаджетів на Android отримають шість важливих оновлень

Цього літа власники 3 мільярдів активних ґаджетів на Android отримають шість важливих оновлень, які захищають від зовнішніх загроз або спрощують життя тим чи іншим способом.

Попередження про землетруси

З минулого року команда Google працює над найбільшою у світі системою «розпізнавання» землетрусів. Люди, що живуть у проблемних регіонах, будуть отримувати попередження за кілька секунд до початку землетрусу. Це дасть трохи більше часу на пошук безпечного місця та потенційно врятує сотні життів.

Нещодавно система була запущена у Новій Зеландії та Греції, тепер вона доступна в інших країнах, зокрема:

Туреччина;

Філіппіни;

Казахстан;

Киргизстан;

Таджикистан;

Туркменістаністан;

Узбекистан.

Пріоритетними є країни з високим ступенем сейсмічної небезпеки. У 2021 році дію системи буде розширено і на інші країни.

Маркування важливих послань у додатку «Повідомлення»

Для того щоб не втратити актуальну інформацію у додатку «Повідомлення», можна буде відзначати найважливіші послання зірочкою. Пізніше для пошуку не знадобиться гортати стрічку – досить вибрати розділ обраних повідомлень. Широке розгортання функції почнеться в найближчі тижні.

Підбір оптимального емодзі для діалогу

Після написання повідомлення релевантні емодзі-підказки будуть автоматично з'являтися над клавіатурою. Це допоможе підібрати ідеальну комбінацію, що відповідає настрою. «Контекстні» емодзі вже доступні у бета-версії Gboard, а всі користувачі Android 6 і вище отримають їх до кінця літа, правда – лише для текстів англійською, іспанською та португальською мовами.

Покращений введення паролів і розпізнавання поглядів в додатку Voice Access

Для тих, хто має проблеми з введенням даних за допомогою сенсорного дисплея, додаток Voice Access є оптимальним вибором, дозволяючи вводити команди за допомогою голосу.

Бета-версія системи розпізнавання поглядів активує Voice Access тільки у разі, якщо користувач дивиться на екран. Можна перемикатися з реальної бесіди з друзями та знайомими на використання телефону без зайвих рухів.

Покращена і система введення паролів за допомогою Voice Access. Коли додаток пізнає поле введення, воно дозволить вносити літери, числа і символи. Наприклад, можна буде вказати, яку букву зробити «великою» або сказати «знак долара», щоб ввести символ $.

Крім того, окремою функцією буде реалізований доступ до більшої кількості програм за допомогою голосових команд.

Джерело: 24 канал