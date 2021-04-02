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    Китайці показали «розумну» подушку, яка бореться з безсонням

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    &laquo;Розумною&raquo; подушкою можна керувати зі смартфона - Китайці показали «розумну» подушку, яка бореться з безсонням

    «Розумною» подушкою можна керувати зі смартфона

    Xiaomi презентувала подушку для швидкого засипання

    Китайці показали «розумну» подушку, яка допомагає швидше заснути. Розробкою новинки займалася Youpin, компанія, яка входить до складу Xiaomi.

    У пристрої встановлено 56 датчиків, які аналізують сигнали, що йдуть від людського мозку. Їх обробляє процесор із застосуванням штучного інтелекту. Після цього котушка, яка знаходиться в центрі подушки, створює магнітне поле, яке генерує дельта-хвилі на частоті нижче 4 ГГц. Це здатне викликати у більшості людей відчуття сонливості, з яким важко боротися.

    «Розумна» подушка
    «Розумна» подушка

    Також подушка здатна підлаштовуватися під анатомію людини, тим самим підбираючи найбільш зручне для нього положення. Налаштовується абсолютно все: обсяг, висота, твердість і інші параметри стану.

    Крім цього, пристрій інтегровано в екосистему Xiaomi. Управляти подушкою можна за допомогою смартфону.

    Пристрій має надійти в продаж у 2021 році. Ціна «подушки для швидкого засипання» – 1,5 тисячі доларів.

    Теги: Xiaomi
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