Китайці показали «розумну» подушку, яка бореться з безсонням

Xiaomi презентувала подушку для швидкого засипання

Китайці показали «розумну» подушку, яка допомагає швидше заснути. Розробкою новинки займалася Youpin, компанія, яка входить до складу Xiaomi.

У пристрої встановлено 56 датчиків, які аналізують сигнали, що йдуть від людського мозку. Їх обробляє процесор із застосуванням штучного інтелекту. Після цього котушка, яка знаходиться в центрі подушки, створює магнітне поле, яке генерує дельта-хвилі на частоті нижче 4 ГГц. Це здатне викликати у більшості людей відчуття сонливості, з яким важко боротися.

«Розумна» подушка

Також подушка здатна підлаштовуватися під анатомію людини, тим самим підбираючи найбільш зручне для нього положення. Налаштовується абсолютно все: обсяг, висота, твердість і інші параметри стану.

Крім цього, пристрій інтегровано в екосистему Xiaomi. Управляти подушкою можна за допомогою смартфону.

Пристрій має надійти в продаж у 2021 році. Ціна «подушки для швидкого засипання» – 1,5 тисячі доларів.