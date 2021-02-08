«Медики спершу не повірили»: американець уві сні проковтнув AirPods

Після видалення навушників зі стравоходу вони досі працюють, хоча мікрофон в одному з них підвисає

Житель міста Вустер штату Масачусетс Бредфорд Ґотьє заснув із навушниками AirPods. А коли прокинувся наступного дня, то виявив, що випадково проковтнув один із них уві сні.

«У нас шестимісячна дитина, тож ми вечорами не дивимося телебачення у вітальні. І я завжди в такий час вдягаю AirPods і дивлюся Netflix абощо», – розповів Ґотьє NBC Boston.

Так сталося і у вівторок, 2 лютого. Він прокинувся, щоб випити води, але відчув щось не те: «Вода просто залила мій стравохід. Я мусив у буквальному сенсі зігнутися й дати їй стекти».

А вже тоді Ґотьє помітив, що загубив один із його AirPods. Знайти навушник через додаток на iPhone він не зміг (батарея розрядилася). Але здогадавшись, у чому річ, вирушив до найближчої лікарні.

Медики спершу не повірили, що чоловік проковтнув AirPod. Але коли вони зробили йому рентген і переконалися, що це справді так, «вираз їхнього обличчя був безцінний», згадує Ґотьє.

Сторонній предмет швидко видалили зі стравоходу чоловіка. Його здоров’ю нічого не загрожувало. Ба більше: навушники теж працюють, хоча мікрофон в одному з них підвисає.

І поки Ґотьє думає, чи лагодити свої AirPods, чи купувати нові, він сподівається, що його історія стане уроком для інших: не лягайте спати, не знявши свої навушники.

Джерело: Громадське