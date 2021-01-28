Компанія Apple прозвітувала про рекордні прибутки

Багато людей, які працюють і навчаються дистанційно, купують продукти Apple

Чистий прибуток компанії зріс до $28,75 мільярда

Бюджет компанії Apple за перший квартал 2021 фінансового року зріс на 21% у порівнянні з тим, що було у 2020. Ціна акцій Apple зросла на 84%. Такий стрибок пов'язують з останньою моделлю iPhone і популярних інших гаджетів і сервісів компанії у користувачів, які працювали і навчалися дистанційно, йдеться на сайті компанії apple.com.

Також у фінансовому звіті Apple опубліковані цифри за перший квартал фінансового 2021 року. Виручка Apple за цей період склала рекордну суму в $111,4 млрд. В анаалогічний період вона складала $91,8 млрд.

Судячи з усього, чистий прибуток Apple виріс до $28,75 млрд у порівнянні з $22,23 млрд в 2019 році.

Міжнародних продажів зафіксовано 64% з усієї квартальної виручки. Рекордні суми спостерігалися в продажах iPhone, переносної електроніки і послуг сервісів.

Так, виручка від продажів нових моделей iPhone в першому кварталі збільшилася на 17%, до $65,6 млрд. Виручка з продажів лінійки Mac зросла на 21%, iPad - на 41%. Сервісних бізнес Apple приніс більше на 24%.

Також говорять і про ціну акцій компанії Apple. Вона виросла на 84%.

Ринкова капіталізація компанії становить $2,4 трильйона. Також нагадаємо, що наразі Apple тестує iPhone з гнучким екраном. У поточному році компанія Apple хоче вперше з 2012 року оновити дизайн своїх настільних комп'ютерів iMac.

Зазначимо, що компанія Microsoft за підсумками кварталу отримала виручку понад $40 млрд і чистий прибуток, що перевищує $15 млрд. Рекордну виручку вдалося отримати завдяки попиту на хмарні послуги (включно з сервісом відеоконференцій Teams) і відеоігри в період пандемії Covid-19. Також Microsoft спільно з General Motors створюватиме безпілотні авто.

На цьому тлі від пандемії потерпають авіабудівники та авіаперевізники. Зокрема, Boeing відзвітував про рекордний збиток в історії компанії.