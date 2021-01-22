Ера терабітної економіки. Які перспективи відкриває стандарт зв'язку 6G?

У компанії вважають, що 6G зажадає розгортання складної інфраструктури

Діапазон спектра 6G становить від 300 гігагерців до 3 терагерц

З появою 6G почнеться ера терабітних економіки. Про це повідомляється у звіті дослідницького агентства Counterpoint Research.

У розкритому документі фахівці агентства перерахували основні особливості зв'язку шостого покоління. Найважливішою відмінністю 6G буде перехід від гігагерцового до терагерцового діапазону – аналогічно тому, як з приходом 5G був здійснений перехід від мегагерца до гігагерца.

Повідомляється, що діапазон спектра 6G становить від 300 гігагерців до 3 терагерц. Він забезпечить терабітну пропускну здатність, що обчислюються мікросекундами затримки і «небачені раніше» можливості передачі інформації.

За прогнозом CR, з настанням ери 6G з'являться нові методи взаємодії між людьми, наприклад, за допомогою тривимірних голограм. Дані методи зв'язку вимагають граничної пропускної здатності каналу.

Також експерти передбачили появу цифрових двійників, які будуть взаємодіяти з фізичним світом за допомогою доповненої реальності і штучного інтелекту.

У компанії вважають, що 6G зажадає розгортання складної інфраструктури. Зокрема, для працюючих у терагерцовому діапазоні пристроїв для зв'язку необхідні канали прямої видимості і надвисока енергоефективність.

За оцінкою Counterpoint Research, лідерами ринку зв'язку залишаться Ericsson, Samsung, Nokia, Huawei, ZTE, InterDigital і інші компанії. Виробництвом устаткування займуться Samsung, Qualcomm, LG і Apple.

«6G дасть поштовх до розвитку терабітних економіки. Дослідникам і промисловості доведеться багато працювати над впровадженням інновацій», – йдеться у звіті. За оцінкою фахівців, початок випробувань зв'язку шостого покоління відбудеться у 2028 році.

Нагадаємо, що експерти розповіли, коли запустять інтернет 6G.