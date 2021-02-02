Стала відома вартість iPhone 13 Pro

При кожному збільшенні пам'яті на 128 гігабайтів ціна пристрою збільшується приблизно на 100 доларів

Вартість нового iPhone з одним терабайтом вбудованої пам'яті виявиться рекордною. Про це повідомляє китайське видання MyDrivers.

Журналісти видання припустили, скільки буде коштувати iPhone 13 Pro, який може отримати накопичувач максимальної місткості в один терабайт. Автори нагадали, що у США iPhone 12 Pro зі 128 гігабайтами пам'яті був оцінений у 999 доларів, версії на 256 і 512 гігабайтів – 1 099 і 1 299 доларів відповідно.

У Китаї зазначені моделі оцінили в 8 499, 9 299 і 11 099 юанів відповідно.

У повідомленні говориться, що політика ціноутворення Apple дозволить розкрити вартість майбутнього девайса з максимальним об'ємом накопичувача. Так, журналісти помітили, що при кожному збільшенні пам'яті на 128 гігабайтів ціна пристрою збільшується приблизно на 100 доларів і 800 юанів – у залежності від регіону.

З цього фахівці зробили висновок, що iPhone 13 Pro з накопичувачем в один терабайт може бути оцінений у США і Китаї у 1 699 доларів і 14 тисяч юанів відповідно. В українській гривні це приблизно 47 625 тисяч гривень.

Автори уточнили, що це не максимальна вартість апарату у новій серії смартфонів Apple, оскільки у лінійку увійде ще й iPhone 13 Pro Max. Описаний апарат з одним терабайтом вбудованої пам'яті дозволить користувачу не турбуватися про зберігання особистих даних і зйомці фото і відео високої якості.

Нагадаємо, що фахівці назвали головну особливість iPhone 13.