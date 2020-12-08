AirPods Max – Apple представила перші повнорозмірні навушники

Продаж навушників почнеться з 15 грудня

Компанія Apple представила нові повнорозмірні бездротові навушники AirPods Max. Про це вона повідомила на сайті.

У новій моделі навушників є адаптивний еквалайзер, функція активного шумозаглушення і просторового аудіо. У компанії наголосили, що дизайн «спроєктований таким чином, щоб навушники оптимально прилягали до голови будь-якої форми».

Ще одна особливість – організація управління. Його центральний елемент – коліщатко Digital Crown, як в Apple Watch.

Заряду акумулятора повинно вистачити на 20 годин прослуховування музики та розмов телефоном.

Навушники будуть представлені у пʼяти кольорах: «сірий космос», сріблястий, зелений, «блакитне небо» і рожевий. Ціна складе $549 (приблизно 15 500 гривень).

На сайті пишуть, що продажі розпочнуться 15 грудня. Проте, чи стосується ця дата й України – невідомо.

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