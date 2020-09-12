  1. Головна
  2. Техно
  3. Девайси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Девайси

    Motorola готує бюджетний смартфон з назвою Kiev

    • Розсилка
    Motorola готує бюджетний смартфон з назвою Kiev - Motorola готує бюджетний смартфон з назвою Kiev
    Motorola готує бюджетний смартфон з назвою Kiev

    Девайс буде відрізнятися від інших дешевих пристроїв підтримкою зв'язку п'ятого покоління

    Motorola готує до випуску недорогий смартфон з підтримкою 5G.

    Про це повідомляє видання TechnikNews з посиланням на звіт інсайдерів.

    Апарат фігурує у внутрішній документації компанії під назвою Kiev («Київ»). Девайс буде відрізнятися від інших дешевих пристроїв підтримкою зв'язку п'ятого покоління.

    Також «Київ» буде одним з перших телефонів на ринку, який отримає новий чіп Snapdragon 690 5G.

    Пристрій вийде з шістьма гігабайтами оперативної і 128 гігабайтами вбудованої пам'яті, OLED-екраном роздільною здатністю Full HD, підтримкою HDR і частотою оновлення картинки 60 герц.

    Інсайдери розповіли, що новинка буде мати основну камеру з чотирма об'єктивами з основним сенсором дозволом 48 мегапікселів і додатковим дозволом 8, 2 і 16 мегапікселів. Девайс отримає Android 10, кодек Qualcomm aptX, слот для карт пам'яті формату microSD.

    Вартість пристрою не розкривається - відомо лише те, що «Київ» буде орієнтований на широкого споживача. Дата анонсу смартфона також не повідомляється.

    Останнім станом на початок осені смартфоном Motorola виявилася розкладачка RAZR 5G, випущена 9 вересня. Девайс отримав два дисплея - основний діагоналлю 6,2 дюйма і зовнішній додатковий діагоналлю 2,7 дюйма. Флагман вийшов з чіпом Snapdragon 765G, підтримкою 5G, 48-мегапіксельною одинарної камерою, акумулятором ємністю 2800 міліампер-годин.

    Київ телефон смартфон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ