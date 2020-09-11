У Києві зловили шахрая при спробі продати квартиру померлої людини



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Затримали зловмисника «на гарячому» в офісі приватного нотаріуса

Зловмисник використовував підроблені документи під час укладання договору купівлі-продажу

Столична прокуратура повідомила про підозру 42-річному чоловіку за фактом замаху на шахрайське заволодіння квартирою у Оболонському районі Києва.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Встановлено, що чоловік, використовуючи підроблений паспорт, намагався продати квартиру, яка є відумерлою спадщиною та мала б відійти територіальній громаді Києва.

У ході реалізації оперативної інформації правоохоронці затримали зловмисника «на гарячому» в офісі приватного нотаріуса під час укладання договору купівлі-продажу.

На місці вчинення злочину вилучено підроблений паспорт та інші речові докази.

Затримання афериста здійснювалося столичною поліцією за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 10.

Досудове розслідування триває, встановлюються ймовірні спільники підозрюваного.

Як повідомлялося, у Києві подружжя з метою заволодіння квартирою по вул. Санаторній у Дарницькому районі Києва в період, коли власник квартири перебував за кордоном, підробили його паспорт та за участі підставної особи уклали договір купівлі-продажу вказаної квартири нібито за 76 тис. гривень. Згодом зловмисники перепродали квартиру третім особам, завдавши потерпілому збитків на суму понад 500 тис. гривень.