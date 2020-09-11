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    Помаранчева зона. У столиці починають закриватися театри

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    Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка відклав відкриття сезону - Помаранчева зона. У столиці починають закриватися театри
    Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка відклав відкриття сезону

    Відкриття сезону в Театрі Франка перенесено на 1 жовтня

    Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка оголосив про перенесення відкриття сезону у зв’язку з погіршенням ситуації з коронавірусом у Києві.

    Про це театр повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    «У зв'язку з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про віднесення м. Київ до «помаранчевої» зони, театр переносить відкриття сезону з 15 вересня на 1 жовтня. Репертуар та квитки дійсні», - йдеться в оголошенні.

    До слова, Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка відзначив своє 100-річчя. 27 і 28  серпня Національний театр імені Івана Франка провів великий ювілейний вечір на честь свого 100-річчя. Президент України Володимир Зеленський зачитав гумористичну п'єсу в театрі імені Франка.

    Як повідомлялося, за минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 404 особи. Від початку епідемії у Києві підтверджено 16523 випадків захворювання на Covid-19.

    Київ через погіршення ситуації з коронавірусом потрапив до «помаранчевої» карантинної зони.

    У зв'язку з цим у столиці знову запровадять низку обмежень.

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