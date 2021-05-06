Названо найпопулярніші в світі мобільні додатки

Експерти дослідили, які мобільні додатки є найпопулярнішими у світі. Всі вони відомі і в Україні

Аналітики з Sensor Tower поділилися результатами власного дослідження ринку мобільних додатків за підсумками квітня 2021 року.

Лідер лишився незмінним – китайський додаток коротких відео TikTok. Минулого місяця його завантажили близько 59 000 000 разів, що вивело додаток на першу сходинку серед iOS-пристроїв і на другу серед гаджетів під управлінням Android.

Друге місце в загальному заліку посів додаток найпопулярнішою в світі соціальної мережі - американської Facebook. Цікаво, що він є найпопулярнішим на Android-смартфонах і планшетах, але займає тільки п'яту сходинку в iOS-рейтингу.

Інший соціальний додаток - Instagram - зайняв третю сходинку і в загальному, і в окремих рейтингах за приладами.

Дані: Sensor Tower

У п'ятірку лідерів світового ринку мобільних додатків також потрапили два месенджера - WhatsApp і Messenger від Facebook.