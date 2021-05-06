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    Названо найпопулярніші в світі мобільні додатки

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    Експерти назвали найпопулярніші в світі додатки - Названо найпопулярніші в світі мобільні додатки
    Експерти назвали найпопулярніші в світі додатки
    Фото з відкритих джерел

    Експерти дослідили, які мобільні додатки є найпопулярнішими у світі. Всі вони відомі і в Україні

    Аналітики з Sensor Tower поділилися результатами власного дослідження ринку мобільних додатків за підсумками квітня 2021 року.

    Лідер лишився незмінним – китайський додаток коротких відео TikTok. Минулого місяця його завантажили близько 59 000 000 разів, що вивело додаток на першу сходинку серед iOS-пристроїв і на другу серед гаджетів під управлінням Android.

    Друге місце в загальному заліку посів додаток найпопулярнішою в світі соціальної мережі - американської Facebook. Цікаво, що він є найпопулярнішим на Android-смартфонах і планшетах, але займає тільки п'яту сходинку в iOS-рейтингу.

    Інший соціальний додаток - Instagram - зайняв третю сходинку і в загальному, і в окремих рейтингах за приладами.

    Дані: Sensor Tower
    Дані: Sensor Tower

    У п'ятірку лідерів світового ринку мобільних додатків також потрапили два месенджера - WhatsApp і Messenger від Facebook.

    Теги: Facebook Instagram TikTok Android WhatsApp
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