Названо найпопулярніший iPhone в світі

Виявилось, що світовим бестселером компанії Apple лишається модель 2019 року

Найпопулярнішим смартфоном Apple в світі лишається модель, яку було презентовано у 2019 році. Мова йде про iPhone 11. А серед нових моделей найбільш популярним є iPhone 12. Це показує дослідження компанії CIRP.

Після 12-го йдуть моделі iPhone 12 Pro Max і iPhone 12 Pro. А от на частку компактного iPhone 12 mini припадає найменше продажів. При чому така ситуація з mini-версією по всьому світу.

Навіть iPhone SE і iPhone Xr продаються краще, ніж iPhone 12 mini.

Найпопулярніший iPhone у світі / Інфографіка CIRP

Останні декілька років iPhone 11 залишається найбільш продаваною моделлю Apple та одним із найпопулярніших смартфонів у світі. Згідно зі статистикою CIRP, цей смартфон завоював 24% американського ринку в минулому кварталі.

Нагадаємо, у 2020 році моделі iPhone 11 та iPhone SE 2020 стали двома найбільш продаваними смартфонами Apple.