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    Названо найпопулярніший iPhone в світі

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    iPhone 11 - Названо найпопулярніший iPhone в світі
    iPhone 11
    Фото: IXBT

    Виявилось, що світовим бестселером компанії Apple лишається модель 2019 року

    Найпопулярнішим смартфоном Apple в світі лишається модель, яку було презентовано у 2019 році. Мова йде про iPhone 11. А серед нових моделей найбільш популярним є iPhone 12. Це показує дослідження компанії CIRP.

    Після 12-го йдуть моделі iPhone 12 Pro Max і iPhone 12 Pro. А от на частку компактного iPhone 12 mini припадає найменше продажів. При чому така ситуація з mini-версією по всьому світу.

    Навіть iPhone SE і iPhone Xr продаються краще, ніж iPhone 12 mini.

    Найпопулярніший iPhone у світі / Інфографіка CIRP
    Найпопулярніший iPhone у світі / Інфографіка CIRP

    Останні декілька років iPhone 11 залишається найбільш продаваною моделлю Apple та одним із найпопулярніших смартфонів у світі. Згідно зі статистикою CIRP, цей смартфон завоював 24% американського ринку в минулому кварталі.

    Нагадаємо, у 2020 році моделі iPhone 11 та iPhone SE 2020 стали двома найбільш продаваними смартфонами Apple.

    Теги: Apple iPhone 11
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