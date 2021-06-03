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    Названо найпотужніші недорогі смартфони травня 2021 року

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    Xiaomi Mi 11 Lite 5G - Названо найпотужніші недорогі смартфони травня 2021 року
    Xiaomi Mi 11 Lite 5G

    Китайці опублікували свіжий рейтинг найпотужніших недорогих смартфонів

    Китайський бенчмарк AnTuTu опублікував свіжий рейтинг найпотужніших недорогих смартфонів за підсумками травневих тестів.

    Найкращим було визнано Xiaomi Mi 11 Lite 5G, який побудовано на базі 8-ядерного процесора Snapdragon 780G. Модель зуміла набрати 530 646 балів.

    В арсеналі Xiaomi Mi 11 Lite 5G є:

    • 6,55-дюймовий екран з отвором під фронтальну камеру;
    • 8 Гбайт оперативної і 128 Гбайт постійної пам'яті;
    • потрійна основна камера з головним 64-мегапіксельним сенсором.

    Друге місце дісталося смартфону Redmi 10X 5G. Даний гаджет зумів заробити 455 473 бали.

    Джерело: AnTuTu
    Джерело: AnTuTu

    На третьому місці розташувалася модель IQOO Z3, на рахунку якої 446 010 балів.

    П'ятірку лідерів замикають рідні брати від Huawei:

    • Nova 8 Pro на четвертому місці з 438 835 балами;
    • Nova 8 на п'ятому з оцінкою в 435 575 балів.
    Теги: гаджет Xiaomi Huawei
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    Названо найпотужніші недорогі смартфони травня 2021 року