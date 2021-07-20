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    Apple Watch почали підтримувати додаток ЕКГ в Україні / Фото: Apple - Популярний девайс почав повідомляти українцям про проблеми з серцем
    Apple Watch почали підтримувати додаток ЕКГ в Україні / Фото: Apple

    На Apple Watch в Україні запрацювала функція ЕКГ та сповіщення про аритмію

    Американська Apple випустила відразу кілька помітних оновлень для своїх пристроїв, в тому числі watchOS 7.6, яка активує функцію ЕКГ та сповіщення про аритмію для українських користувачів.

    Функція запису ЕКГ вперше з’явилася в Apple Watch Series 4, представлених у вересні 2018 року. Спочатку вона працювала тільки в США, та згодом список країн, де є додаток «ЕКГ» поступово розширився. В Україні вона раніше офіційно не підтримувалась.

    За допомогою годинника Apple Watch та застосунку «ЕКГ» можна знімати електрокардіограму прямо із зап’ястя — якщо в процесі будуть помічені такі симптоми, як нерегулярне або прискорене серцебиття, програма задокументує ці сигнали та допоможе користувачеві передати інформацію терапевту.

    Фото: CNET
    Фото: CNET

    Власникам Apple Watch Series 4 та новіших моделей потрібно оновити програмне забезпечення, щоб застосунок став доступним.

    У програмі також є функція періодичної перевірки ритму серця у фоновому режимі, яка надсилає сповіщення при виявленні симптомів миготливої аритмії, одного з найбільш частих варіантів порушень ритму, при якому в чотири-п’ять разів підвищується ризик розвитку ішемічного інсульту.

    Треба відзначити, що застосунок «ЕКГ» та функція сповіщень про порушення ритму серця не є медичними пристроями та не призначені для використання при лікарських обстеженнях і самостійної постановки діагнозу. Тобто, на них не можна повністю покладатися в діагностиці. Водночас нерідко ця функція рятувала життя.

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    Джерело: ITC.ua

    Теги: здоров'я Apple гаджет
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    Популярний девайс почав повідомляти українцям про проблеми з серцем