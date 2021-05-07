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    Apple придумала, як захистити екран від сторонніх очей

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    Інформацію на екранах iPhone зможе побачити лише користувач смартфона - Apple придумала, як захистити екран від сторонніх очей
    Інформацію на екранах iPhone зможе побачити лише користувач смартфона

    Нова технологія Apple допоможе приховати інформацію на екрані смартфона від сторонніх очей

    Американська Apple запатентувала технологію, яка дозволяє приховувати від сторонніх очей вміст екрану цифрових пристроїв. Ця технологія може з'явитися у майбутніх iPhone та iPad.

    Мова йде про програмну функцію, яка покладатиметься на дані системи сканування Face ID. Вона буде імітувати застосування поляризаційних плівок, які часто можна побачити на екранах банкоматів.

    Іншими словами – тільки людина, яка безпосередньо взаємодіє з пристроєм, зможе побачити інформацію на екрані. Для людей, що знаходяться поруч, зображення на дисплеї буде виглядати зовсім інакше.

    Як працює технологія приховування інформації на екрані
    Як працює технологія приховування інформації на екрані

    Передбачається, що ті, хто дивиться на екран під кутом, побачать на ньому безглуздий текст або спотворене зображення.

    Звичайно, на даний момент це лише патент. Однак, враховуючи прагнення Apple до конфіденційності та захисту даних користувача, існує досить велика імовірність побачити таку технологію у майбутніх пристроях компанії.

    Джерело: 24 канал

    Теги: Apple
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