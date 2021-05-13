Новий девайс Apple виявився небезпечним в руках хакерів

Хакерам вдалося зламати маячок Apple AirTag, зробити його зброєю для зловмисників

Новинка від Apple – маячок AirTag – може бути небезпечною в руках хакерів. Це наглядно продемонстрував американський фахівець з кібернетичної безпеки, який веде сторінку в Twitter під прізвиськом Stacksmashing.

Stacksmashing виклав відео, в якому показав, як можуть використовувати зламаний AirTag зловмисники. Коли зламаний маячок сканують, замість сервісу Apple йому пропонується перейти на вказаний хакером сайт.

Be careful when scanning untrusted AirTags or this might happen to you pic.twitter.com/LkG5GkvR48 — stacksmashing (@ghidraninja) May 9, 2021

Це не перша проблема з безпекою AirTag. Раніше журналіст Washington Post Джеффрі Фаулер заявив, що нові маячки можна використовувати для стеження за людьми. Для цього він прив'язав AirTag до смартфона колеги і відправився з ним гуляти містом.

Пристрій показував місцезнаходження журналіста з дивовижною точністю, а при поїздці на велосипеді положення на карті оновлювалося кожні півкварталу. Фаулер вважає, що такий маячок можна підкинути будь-якій людині.