Новий девайс Apple виявився небезпечним в руках хакерів

Новинка від Apple – маячок AirTag – може бути небезпечною в руках хакерів. Це наглядно продемонстрував американський фахівець з кібернетичної безпеки, який веде сторінку в Twitter під прізвиськом Stacksmashing.

Stacksmashing виклав відео, в якому показав, як можуть використовувати зламаний AirTag зловмисники. Коли зламаний маячок сканують, замість сервісу Apple йому пропонується перейти на вказаний хакером сайт.

Be careful when scanning untrusted AirTags or this might happen to you pic.twitter.com/LkG5GkvR48