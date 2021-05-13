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    Новий девайс Apple виявився небезпечним в руках хакерів

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    Маячок від Apple - Airtag - Новий девайс Apple виявився небезпечним в руках хакерів
    Маячок від Apple - Airtag
    Фото з відкритих джерел

    Хакерам вдалося зламати маячок Apple AirTag, зробити його зброєю для зловмисників

    Новинка від Apple – маячок AirTag – може бути небезпечною в руках хакерів. Це наглядно продемонстрував американський фахівець з кібернетичної безпеки, який веде сторінку в Twitter під прізвиськом Stacksmashing.

    Stacksmashing виклав відео, в якому показав, як можуть використовувати зламаний AirTag зловмисники. Коли зламаний маячок сканують, замість сервісу Apple йому пропонується перейти на вказаний хакером сайт.

    Це не перша проблема з безпекою AirTag. Раніше журналіст Washington Post Джеффрі Фаулер заявив, що нові маячки можна використовувати для стеження за людьми. Для цього він прив'язав AirTag до смартфона колеги і відправився з ним гуляти містом.

    Пристрій показував місцезнаходження журналіста з дивовижною точністю, а при поїздці на велосипеді положення на карті оновлювалося кожні півкварталу. Фаулер вважає, що такий маячок можна підкинути будь-якій людині.

    Теги: Apple
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