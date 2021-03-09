Скільки коштуватиме «шолом» віртуальної реальності від Apple

Відомий аналітик зробив прогноз цін на новий пристрій від Apple

Новий девайс від Apple – «шолом» доданої реальності – коштуватиме приблизно як iPhone 12. Такий прогноз зробив Мінг-Чі Куо – аналітик інвестиційної компанії TF International Securities, відомий точністю прогнозів, які стосуються Apple.

Якщо аналітик правий, то «шолом» продаватимуть приблизно за $1000 – $1200. Хоча раніше повідомлялося, що вартість девайсу складатиме три тисячі доларів.

Ніякої офіційної інформації відносно новинки Apple поки що немає. Передбачається, що «шолом» матиме два дисплея з 8K і датчик LiDAR, який зараз використовується в старших моделях iPhone 12 і iPad Pro для правильного масштабування об’єктів.

Шолом віртуальної реальності від Apple

Також буде застосовано технологію відстеження погляду – щоб знизити навантаження на процесор, чітке зображення буде формуватися тільки в тій області, куди дивиться користувач. Все, що потрапляє в зону периферійного зору, відобразиться в низькій роздільній здатності.

За попередньою інформацією, «шолом» надійде у виробництво у 2022 році на тайванському заводі, де збираються iPhone і iPad.

За даними журналістів, Apple також розробляє окуляри з доповненою реальністю для масового ринку, але через технічні проблем вони з’являться лише після релізу «шолома». Працює компанія і над гарнітурою віртуальної реальності – раніше про неї розповідала газета Bloomberg.