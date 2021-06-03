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    Смартфон з термометром оцінили всього у 100 доларів

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    Umidigi Power 5 - Смартфон з термометром оцінили всього у 100 доларів
    Umidigi Power 5
    Фото з відкритих джерел

    Смартфон, який оснащено інфрачервоним термометром, оцінили всього в 100 доларів

    Китайська Umidigi представила новий смартфон Umidigi Power 5. Цікавою фішкою новинки стала наявність інфрачервоного термометра.

    Новинку оцінили всього у 100 доларів. За таку ціну китайці пропонують базову версію, яка має 3 Гбайт оперативної і 64 Гбайт постійної пам'яті.

    За варіант з 4 Гбайт оперативної пам'яті і 128 Гбайт постійного сховища просять 120 доларів.

    Гаджет отримав 6,53-дюймовий екран HD + 720х1600 пікселів з співвідношенням сторін 20:9 і вирізом під 16-мегапіксельну фронтальну камеру.

    Umidigi Power 5
    Umidigi Power 5

    Основою моделі став процесор MediaTek Helio G25, який отримав вісім ядер Cortex-A53, що працюють на тактовій частоті 2 ГГц.

    Смартфон має акумулятор ємністю 6150 міліампер-годин, який забезпечить кілька днів автономної роботи.

    Основна камера отримала головний 16-мегапіксельний датчик, доповнений 8-мегапіксельним сенсором з ширококутною оптикою з кутом огляду в 120 градусів і 5-мегапіксельним макросенсором.

    Теги: смартфон
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    Смартфон з термометром оцінили всього у 100 доларів