Старі смартфони відключили від популярних додатків. Хто залишився без важливих сервісів

Google більше не підтримуватиме свої сервіси на смартфонах, які використовують застарілі версії операційної системи Android

Старі смартфони залишилися без таких популярних додатків, як Gmail, Youtube та мапи Google. Розробник цих застосунків – американський Google – припинив підтримувати свої сервіси, які працюють на операційній системі Android версії 2.3.7 та старше.

«…Google з 27 вересня більше не буде підтримувати вхід до облікових записів пристроїв на Android, на яких встановлена версія [ОС] 2.3.7 або нижче», - йдеться в повідомленні.

Ідеться про достатньо старі смартфони, адже реліз цієї версії Android відбувся 10 років тому. Сучасні ж смартфони переважно працюють на Android 10 та 11. А цієї осені відбудеться реліз Android 12.

Що стосується власників телефонів на Android 2.3.7 та старше, вони більше не можуть користуватися додатком Youtube, заходити в обліковий запис Gmail та використовувати мапи Google.

Компанія закликала всіх користувачів оновити свої смартфони до версії Android 3.0 або вище.