Стару відеогру продали за півтора мільйона доларів. За що віддали рекордну суму

Super Mario 64 побила рекорд і стала найдорожчою у світі відеогрою / Фото з відкритих джерел

Super Mario 64 побила рекорд і стала найдорожчою у світі відеогрою / Фото з відкритих джерел

Найдорожчою грою в історії відеоігор став картридж із класичним Super Mario.

Іноді ціни на ігри для старих консолей сягають надзвичайних висот. Колекціонери скуповують рідкісні екземпляри картриджів, без огляду на витрати. І якщо ще кілька місяців тому рахунок ішов на сотні тисяч доларів, то тепер ставки суттєво зросли.

Буквально кілька днів тому гру The Legend of Zelda для восьмибітної консолі Nintendo NES продали за неймовірну суму – 870 000 доларів. Рекорд протримався дуже недовго.

Уже через два дні запечатаний картридж для консолі Nintendo 64 – Super Mario 64 продали за шалені 1 560 000 доларів на аукціоні Heritage Auctions. Таким чином, колишній ціновий рекорд побито майже вдвічі.

Цікаво, що свого часу це була одна з наймасовіших відеоігор. За деякими даними, всього реалізували понад 11 мільйонів копій. Однак колекційних запакованих екземплярів залишилося не так багато.

У цілому, за останні 12 місяців ціни на колекційні ігри росли швидкими темпами. Ось топ-5 найдорожчих в історії відеоігор:

10 липня 2020 року – копію Super Mario Bros. продано за 114 000 доларів.

23 листопада 2020 року – копію Super Mario Bros. 3 продано за 156 000 доларів.

2 квітня 2021 року – копію Super Mario Bros. продано за 660 000 доларів.

9 липня 2021 року – копію The Legend of Zelda продано за 870 000 доларів.

11 липня 2021 року – копію Super Mario 64 продано за 1 560 000 доларів.

Джерело: 24 канал