Як правильно вимикати комп’ютер: нюанси режимів вимкнення

Який режим обрати, коли вимикаєш комп’ютер

Вимкнути комп’ютер можна декількома способами. Кожен із способів корисний по своєму і підходить під різні запити користувачів. Зараз ми розберемо, який спосіб краще.

Коли ми тиснемо кнопку вимикання комп’ютера, то бачимо декілька способів виключення:

Сплячий режим;

Гібернація;

Завершення роботи.

Розберемо кожен докладніше.

Завершення роботи

В цьому режимі материнська плата повністю знеструмлюється. Це означає що з оперативної пам’яті вивантажуються всі програми, процесор буде мати нульову активність.

При включенні комп’ютера система і всі служби будуть включатися заново. Цей режим максимально енергозберігаючий, але найдовший для відновлення роботи.

Гібернація

В режимі «глибокого сну» відбувається таке ж виключення комп’ютера, але зі збереженням всіх включених програм. Наприклад, у вас працює браузер, проект в фотошопі, редактор сайтів, і при виключенні всі ваші програми залишаться в тому ж вигляді. Після виходу з глибокого сну буде так, як ніби ви не вимикали ПК.

У цьому режимі всі дані з оперативної пам’яті вивантажуються в файл на жорсткому диску, після цього комп’ютер знеструмлюється.

Також є повна гібернація (з знеструмленням материнської плати) і неповна (споживатиме мінімум енергії). Це можна налаштувати в біосі.

У плані часу режим не сильно виграшніше ніж завершення роботи. Якщо вам не хочеться вмикати всі програми заново, користуйтеся цим режимом. Режим має або нульове або мінімальне енергоспоживання.

Сплячий режим

Даний режим не виключає комп’ютер повністю. Всі дані залишаються в оперативній пам’яті. Але процесор, відеокарта та інше будуть неактивними.

У плані часу повернення до роботи це найбільш виграшний варіант, комп’ютер виходить зі сну за кілька секунд, і можна повертатися до роботи.

Але цей режим найменш енергозберігаючий. Хоча і енергоспоживання тут теж невисоке.

Джерело: gsminfo.com.ua