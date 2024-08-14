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Стильні та сучасні ноутбуки в магазині Фокстрот – основа творчості та розваг

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Христина Жиренко
glavcom.ua
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Стильні та сучасні ноутбуки в магазині Фокстрот – основа творчості та розваг
фото з відкритих джерел

Однією з вагових причин придбати ноутбук є перехід на домашню роботу

Ноутбук у деяких випадках можна вважати такою ж важливою необхідністю, як смартфон. Його зручно використовувати під час подорожей, відряджень чи випадків, коли потрібна повна автономія та вдома відсутня електрика. Безпечне транспортування гарантується з допомогою використання захисного чохла чи сумки.

Ваговими причинами придбати ноутбук є перехід на домашню роботу, бажання займатися творчістю, оптимізація простору в будинку чи офісі, пошук можливостей для освоєння нової професії. Тому обираючи ноутбуки Фокстрот новачки губляться у різноманітності пропозицій. Слід врахувати мету експлуатації, виділити бюджет та визначитися з чималим набором параметрів.

Екран

В системі фільтрів є можливість обрати невеликі ноутбуки з діагоналлю до 11 дюймів – це нетбуки, які застосовуються в основному під час поїздок. Оптимальний варіант – від 11 до 17 дюймів. За допомогою такого ноутбука можна працювати, навчатися та розважатися. Рідко зустрічаються моделі від 17 до 20 дюймів і їх вважають геймерськими.

Від дозволу залежить якість картинки, тому слід вибрати один із варіантів:

  • HD (найменший варіант для невибагливих користувачів, використовується в основному в бюджетних моделях);
  • Full HD (оптимальний баланс якості та ціни, гідне рішення для середніх моделей);
  • WQHD та WQHD+ (ідеально занурення у віртуальну реальність);
  • 4К (доступ до ідеальної картинки з можливістю помічати найдрібніші деталі та частинки).

Додатково вибирається глянсове чи матове покриття. Вибір визначається цілями та завданнями.

Продуктивність

Основним компонентом у цьому блоці є процесор. Вибір дається між AMD та Intel. Перші процесори відрізняються гнучкою ціновою політикою та непоганою вбудованою графікою. Другі процесори гарантують швидкодію навіть за сильного навантаження, можуть використовуватися навіть для розгонів.

Оперативна пам'ять ніколи не буде зайвою, але й не варто переплачувати. Об'єму 4 Гб достатньо для офісної роботи або навчання, 8-12 Гб є універсальним рішенням, а все що вище за 16 Гб підходить геймерам, дизайнерам, архітекторам і проектувальникам.

Переваги магазину Фокстрот

Купівля ноутбуків в цьому магазині доповнена великою кількістю плюсів:

  • великий асортимент;
  • лише сертифікована в Україні продукція;
  • гарантія від виробника;
  • інтуїтивно зрозумілий інтерфейс;
  • детальне технічне описання ноутбуків;
  • реальні фотографії техніки.

На всіх етапах взаємодії з клієнтами пропонується допомога та консультації.

Теги: гаджет

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