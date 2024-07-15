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Попит на повербанки в Україні зріс на 43% через відключення світла

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Попит на повербанки в Україні зріс на 43% через відключення світла
В Україні зріс попит на зарядні пристрої
Фото з відкритих джерел

Українці все частіше купують повербанки

Українці активно готуються до можливих відключень електроенергії, спричинених російськими обстрілами енергетичної інфраструктури. Зростання попиту на повербанки, особливо на моделі з ємністю від 20 000 mAh, підтверджує це.

Чому саме 20 000 mAh?

Повербанки з такою ємністю дозволяють не лише кілька разів зарядити смартфон, а й забезпечити роботу ноутбука чи модему протягом кількох годин. Це особливо важливо для тих, хто працює віддалено або залежить від інтернету.

Ціни та бренди

Вартість повербанків на 20 000 mAh варіюється залежно від бренду, функціональності та потужності. Найдоступніші моделі можна придбати за 300-400 грн, але вони можуть мати обмежену потужність та швидкість зарядки. Більш просунуті варіанти з підтримкою швидкої зарядки та додатковими функціями коштують від 600-800 грн і вище.

Серед найпопулярніших брендів повербанків в Україні

  • Xiaomi
  • Baseus
  • Hoco
  • Choetech
  • XO

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Теги: телефон відключення поради смартфон

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