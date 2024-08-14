Генеральний директор Huawei засвітився із унікальною моделлю смартфона (фото)

Директора Huawei сфотографували в літаку з найновішим смартфоном, який, мабуть, є першим у світі потрійним складним пристроєм

Голова ради директорів Huawei Річард Ю був помічений на борту літака з вельми незвичайним гаджетом, який, мабуть, є першим у світі смартфоном з трьома складними екранами та подвійним шарніром. Очевидно, керівництво китайської компанії наразі тестує нові мобільні пристрої, які незабаром стануть першими представниками наступного покоління складних смартфонів. Про це пише Gizmochina.

Важливо відзначити, що ідея потрійних складних смартфонів не є новою. Однак, якщо спочатку мобільні пристрої прагнули монолітного дизайну, то останні тенденції вказують на повернення до гнучких екранів. Huawei випустила Huawei Mate X як свій перший складний телефон ще у 2019 році. Новий пристрій Huawei виходить за рамки вже існуючих рішень, пропонуючи три складні екрани, що дозволяє істотно збільшити робочу площу дисплея.

Згідно з надійними джерелами, новий смартфон оснащений 10-дюймовим екраном і має унікальну конструкцію з двома шарнірами, що дозволяє складати пристрій у різних положеннях. При цьому, гаджет трохи товщий за традиційні смартфони, що, ймовірно, пов'язане з необхідністю розмістити додаткові компоненти.

Річарда Ю помітили за використанням першого телефону Huawei, що складається втричі

Однією з ключових особливостей пристрою є єдиний отвір для фронтальної камери, розташований в лівому верхньому куті екрану. Інноваційний дизайн дозволяє максимально збільшити корисну площу дисплея та забезпечити більш гармонійний зовнішній вигляд.

Очікується, що пристрій працюватиме на базі потужного процесора серії Kirin 9, розробленого компанією Huawei. Китайський чіп забезпечить високу продуктивність, необхідну керувати складним дисплеєм.

Вихід нового смартфона може відбутися вже найближчими місяцями, випередивши анонс флагманської моделі Mate 70, запланований на кінець 2024 року. Такий крок дозволить Huawei зміцнити свої позиції на ринку складних мобільних пристроїв.

Поява на ринку потрійного доладного смартфона відкриє нові горизонти використання мобільних пристроїв. Користувачі отримають можливість трансформувати свій гаджет з компактного телефону на повноцінний планшет, що може значно підвищити продуктивність та зручність роботи з контентом.